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30 Aralık 2019, Pazartesi
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Şampiyonluğun ayak sesleri

Şampiyonluğun ayak sesleri

Süper Lig’de ilk yarıyı 32 puanla 3’üncü bitiren bordo-mavililer, ezeli rakiplerinin üçünü de geride bıraktı. Camiada şampiyonluk ümidi arttı.

2019 yılına 6-2'lik Kayserispor galibiyeti ile nokta koyan Trabzonspor'da yüzler gülüyor. İlk yarıyı 32 puanla 3'üncü sırada bitiren bordo-mavili takım, Süper Lig'de son 9 sezonun en iyi performansına imza attı. Karadeniz ekibi, 17 haftada 42 puan topladığı efsane 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar baz alındığında en fazla 29 puana ulaşmıştı. Fırtına'nın bir başka başarısı ise daha düşük bir bütçe ve nispeten mütevazı kadroya sahip olmasına rağmen zirve yarışındaki en önemli rakipleri üç büyükleri geride bırakması oldu.

DERBİ KAYBETMEDİ

Galatasaray'a 5, Beşiktaş'a 2 puan fark atan bordo-mavili takım, Fenerbahçe'nin de önünde yer alarak, özlemle beklenen şampiyonluk için camianın umutlarını artırdı. Teknik patron Ünal Karaman da geçen sezonki başarısını geliştirdi. İlk yılında ilk yarıyı 29 puanla kapatan tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon 3 puan daha fazla elde etti. Karadeniz ekibi derbilerde de yenilgi yaşamadı. Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş'ı ise Trabzon'da 4-1 mağlup etti.

  1. 30.12.2019
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