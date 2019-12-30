Okay Yokuşlu dünya evine girdi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Okay Yokuşlu dünya evine girdi

dünya evine girdi

Okay Yokuşlu dünya evine girdi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu , voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren 'la İzmir'de evlendi.

Celto Vigo'da forma giyen milli futbolcu ile İspanya Xuvenil Teis Voleybol Takımı'nda oynayan , Kaya İzmir Thermal & Convention'da düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.

Kaya Termal Otel'de kıyılan nikahta Melisa Kerman ile Okay Yokuşlu'nun şahitliklerini Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, teknik direktör Zafer Bilgetay, voleybolcular Ece Hocaoğlu ile Buket Yılmaz yaptı.

Törene çiftin ailelerinin yanı sıra milli futbolcular Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş'ın da aralarında bulunduğu spor camiasından isimler katıldı.

  1. 30.12.2019
  2. Güncelleme: 30.12.2019 23:05
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okay Yokuşlu dünya evine girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN