Okay Yokuşlu dünya evine girdi

Celto Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile İspanya Xuvenil Teis Voleybol Takımı'nda oynayan Melisa Kerman, Kaya İzmir Thermal & Convention'da düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.

Kaya Termal Otel'de kıyılan nikahta Melisa Kerman ile Okay Yokuşlu'nun şahitliklerini Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, teknik direktör Zafer Bilgetay, voleybolcular Ece Hocaoğlu ile Buket Yılmaz yaptı.

Törene çiftin ailelerinin yanı sıra milli futbolcular Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş'ın da aralarında bulunduğu spor camiasından isimler katıldı.