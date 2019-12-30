Trabzonspor'dan gündemi sallayacak transfer! Yeni maestro...
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de ilk devrede perde kapanırken transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da beklenmedik bir teknik direktör ayrılığı yaşanmış, yapılan KAP açıklamasıyla Ünal Karaman ile yollar ayrılmıştı. İkinci yarıya farklı bir hoca ve kadroya katılacak yeni isimlerle başlayacak olan Trabzonspor'da, birçok isim gündeme geliyor. İşte transfer sezonuna bomba gibi düşecek o isimler ve Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeler. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...
Birçok kulüpten transfer dedikoduları gelmeye devam ederken kadrosunu güçlendirmek için girişimlere başlayan kulüplerden biri de karadeniz ekibi Trabzonspor. Ligin ilk yarısında fırtına gibi esen bordo-mavililer, devreyi 32 puanla 3. sırada tamamlayarak oynadığı futbol ile şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösteriliyor.
İkinci yarıda da yakalanan bu güzel havayı sürdürmek isteyen Karadeniz ekibinde ilk yarının bitimiyle teknik direktör ayrılığı yaşanmış, Ünal Karaman döneminin kapandığı KAP bildirimi ile duyurulmuştu.