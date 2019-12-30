Trabzonspor'dan gündemi sallayacak transfer! Yeni maestro...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de ilk devrede perde kapanırken transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da beklenmedik bir teknik direktör ayrılığı yaşanmış, yapılan KAP açıklamasıyla Ünal Karaman ile yollar ayrılmıştı. İkinci yarıya farklı bir hoca ve kadroya katılacak yeni isimlerle başlayacak olan Trabzonspor'da, birçok isim gündeme geliyor. İşte transfer sezonuna bomba gibi düşecek o isimler ve Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeler. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...