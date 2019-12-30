Trabzonspor'dan gündemi sallayacak transfer! Yeni maestro... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
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Trabzonspor'dan gündemi sallayacak transfer! Yeni maestro...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de ilk devrede perde kapanırken transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da beklenmedik bir teknik direktör ayrılığı yaşanmış, yapılan KAP açıklamasıyla Ünal Karaman ile yollar ayrılmıştı. İkinci yarıya farklı bir hoca ve kadroya katılacak yeni isimlerle başlayacak olan Trabzonspor'da, birçok isim gündeme geliyor. İşte transfer sezonuna bomba gibi düşecek o isimler ve Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeler. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

30 Aralık 2019 Pazartesi 17:15 Güncelleme: 30.12.2019 17:55
Trabzonspor'dan gündemi sallayacak transfer! Yeni maestro...

Süper Lig heyecanına 17 Ocak tarihine kadar mola verilirken futbolseverleri heyecanlandıran bir diğer konu olan transfer hareketliliği için sezon 4 Ocak tarihinde başlıyor.

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Trabzonspor'dan gündemi sallayacak transfer! Yeni maestro...

Birçok kulüpten transfer dedikoduları gelmeye devam ederken kadrosunu güçlendirmek için girişimlere başlayan kulüplerden biri de karadeniz ekibi Trabzonspor. Ligin ilk yarısında fırtına gibi esen bordo-mavililer, devreyi 32 puanla 3. sırada tamamlayarak oynadığı futbol ile şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Trabzonspor'dan gündemi sallayacak transfer! Yeni maestro...

İkinci yarıda da yakalanan bu güzel havayı sürdürmek isteyen Karadeniz ekibinde ilk yarının bitimiyle teknik direktör ayrılığı yaşanmış, Ünal Karaman döneminin kapandığı KAP bildirimi ile duyurulmuştu.

ÜNAL KARAMAN AYRILIK HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Trabzonspor'dan gündemi sallayacak transfer! Yeni maestro...

Takımın başına geçecek isim için arayışlar sürerken, eksik görülen bazı mevkilere de oyuncu takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor'da birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor.

Trabzonspor'dan gündemi sallayacak transfer! Yeni maestro...

Transfer sezonu yaklaşırken bordo-mavili kulüp ile adı anılan ilk isimlerden biri Galatasaray'ın 2017/18 sezonunda Championship ekiplerinden Stoke City'ye 16 milyon euro bonservis bedeli ile sattığı Senegal'li futbolcu Badou Ndiaye olmuştu.

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