Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! İşte o isim...

Süper Lig'de ilk 17 haftanın sonunda perde kapandı. Sivasspor ilk yarının şampiyonu olmayı başarırken kulüpler 4 Ocak'ta başlayacak olan transfer tescil dönemi için çalışmalarına iyiden iyiye hız verdi. Kadrolarını güçlendirmek için birçok takviye yapmayı planlayan kulüplerden Trabzonspor ve Fenerbahçe bir isim için karşı karşıya geldi. İşte Süper Lig'de yaşanan transfer savaşının detayları ve son gelişmeler. Son dakika transfer haberleri...