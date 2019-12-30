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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! İşte o isim...
Süper Lig'de ilk 17 haftanın sonunda perde kapandı. Sivasspor ilk yarının şampiyonu olmayı başarırken kulüpler 4 Ocak'ta başlayacak olan transfer tescil dönemi için çalışmalarına iyiden iyiye hız verdi. Kadrolarını güçlendirmek için birçok takviye yapmayı planlayan kulüplerden Trabzonspor ve Fenerbahçe bir isim için karşı karşıya geldi. İşte Süper Lig'de yaşanan transfer savaşının detayları ve son gelişmeler. Son dakika transfer haberleri...
30 Aralık 2019 Pazartesi 11:16
Güncelleme: 30.12.2019 12:01
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Süper Lig'de ilk devresinin bitiş düdüğü, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesi sonunda çaldı.
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Sivasspor ilk yarıyı 37 puan ile zirvede tamamlamayı başarırken onu 33 puanla Medipol Başakşehir ve 32 puanla Trabzonspor takip etti. 4 büyük kulüpten Fenerbahçe 4., Beşiktaş 5., Galatasaray ise 27 puanla ilk devreyi 7. sırada tamamladı.
Ligde perdenin kapanmasının ardından kulüplerin, 17 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ikinci yarı öncesi, transfer hareketliliği başladı.
4 Ocak'ta başlayacak olan transfer tescil dönemi, özellikle ligin 4 büyük ekibi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor oldukça hareketli bir transfer sezonu geçirecek gibi görünüyor.
Sezon başlangıcında olduğu gibi bazı isimlerde karşı karşıya gelen ligin dev ekiplerinden bu kez Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında kılıçlar çekildi.