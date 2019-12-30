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30 Aralık 2019, Pazartesi
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Bitirim ikili

Bitirim ikili

Kayserispor’a 2’şer gol atan Sörloth ve Daniel Sturridge, birlikte oynadıklarında fark yaratıyor.

Fırtına'nın ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta attığı 35 golün 25'inde Alexander Sörloth ile Daniel Sturridge imzası bulunuyor. İlk yarıdaki 17 maçın tamamında oynayan Sörloth, 12 gol+5 asistle devreye damgasını vururken; Sturridge de 8 maçta 447 dakika süre alıp 4 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı. Trabzonspor'un ilk yarıda topladığı 32 puanın 25'i Sörloth'un gol attığı maçlarda elde edildi. Öte yandan Norveçli forvet ve Sturridge'nin uyumu ise dikkat çeken başka bir nokta oldu. Geride kalan 17 haftanın 9'unda beraber görev yapan ikiliden Sörloth bu maçlarda 8 gol, 3 asistle oynarken, İngiliz yıldız da 4 gol, 4 asist üretti. Sturridge bu maçlarda asistlerinin 3'ünü Sörloth'a yaparken, Norveçli yıldız da Daniel Sturridge'ye 2 gol pası verdi.
  1. 30.12.2019
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