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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Milli gururumuz

Milli gururumuz

Trabzonspor dün tanıtılan yerli otomobilimiz için paylaşım yaptı. Resmi siteden, "Türkiye'nin Otomobili milli gururumuzsun. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" denildi. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Trabzonspor dün tanıtılan yerli otomobilimiz için paylaşım yaptı. Resmi siteden, "Türkiye'nin Otomobili milli gururumuzsun. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" denildi. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
  1. 28.12.2019
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