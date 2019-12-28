7 günlük tatil - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri 7 günlük tatil

7 günlük tatil

7 günlük tatil

Kayserispor maçının ardından oyunculara 7 gün izin verilecek. Bu sürede birçok oyuncu ailesiyle zaman geçirmeyi planlarken bazı genç futbolculara devre arası kampına hazır gelmeleri için özel bir program uygulanacak. Bu arada izne çıkacak oyunculara da günü birlik uymaları gereken bir antrenman programı verilecek.

Kayserispor maçının ardından oyunculara 7 gün izin verilecek. Bu sürede birçok oyuncu ailesiyle zaman geçirmeyi planlarken bazı genç futbolculara devre arası kampına hazır gelmeleri için özel bir program uygulanacak. Bu arada izne çıkacak oyunculara da günü birlik uymaları gereken bir antrenman programı verilecek.
  1. 28.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

7 günlük tatil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN