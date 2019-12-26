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26 Aralık 2019, Perşembe
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Rekora sadece ‘1’ kaldı

Rekora sadece ‘1’ kaldı

'in 16. haftasını 29 puanla 3. sırada tamamlayan , ligin ilk yarısını son yılların rekor puanı ile kapatmak istiyor. Ligin 17. haftasında İstikbal Mobilya 'u ağırlayacak bordo-mavililer, karşılaşmadan en az 1 puanla ayrılması halinde son 9 sezonun en iyi ilk yarı derecesini elde edecek.

'in 16. haftasını 29 puanla 3. sırada tamamlayan , ligin ilk yarısını son yılların rekor puanı ile kapatmak istiyor. Ligin 17. haftasında İstikbal Mobilya 'u ağırlayacak bordo-mavililer, karşılaşmadan en az 1 puanla ayrılması halinde son 9 sezonun en iyi ilk yarı derecesini elde edecek. En son 2010-2011'de 42 puanla 1. sırada ilk yarıyı kapatan ekibi, daha sonraki 8 sezonda 30 puan ve üzerini göremedi
  1. 26.12.2019
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