Konyaspor 0-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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0-1 | MAÇ SONUCU

Konyaspor 0-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

'in 16. haftasının kapanış gününde deplasmanda İttifak Holding 'la karşılaştı. Zirveyi yakından ilgilendiren bu kritik mücadeleyi bordo-mavililer golcü futbolcusu Sörloth'un attığı golle 1-0 kazanarak zirve yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

zorlu deplasmanından 3 puanla döndü. Fırtına bu galibiyetle puanını 29'a yükselterek 'de 3'üncü sıraya yerleşti. İttifak Holding Konyaspor ise kötü gidişatına bu maçta da dur diyemedi ve 15 puanla 15'inci sırada kaldı. Bordo-mavili takıma galibiyet geitren golü 37. dakikada kaydetti. Konyaspor'da 82. dakikada Ömer Ali Şahiner ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

SÖRLOTH DURMUYOR!

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth durmuyor. Norveçli futbolcu, İttifak Holding Konyaspor'u da boş geçmeyerek Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükseltti ve gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü.

KONYASPOR'UN ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR

İttifak Holding Konyaspor'da düşüş devam ediyor. Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan 'ın Konyaspor'u ligdeki kötü serisini bu maçta da sürdürerek üst üste 9'uncu maçından da galibiyet çıkaramadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada Amir Hadziahmetovic'in pasına hareketlenen Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

31'inci dakikada Alper Uludağ'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bajic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

38'inci dakikada Nwakaeme'nin ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'ın yanından ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

48'inci dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Amir Hadziahmetovic'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

51'inci dakikada Pereira'nın pasında ceza sahasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın sert şutunda meşun yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

55'inci dakikada Obi Mikel'in pasına hareketlenen Sörloth kaleci Serkan ile karşı karşı kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, araya giren Selim Ay'a çarpıp kornere çıktı.

70'inci dakikada Miya'nın plase vuruşunda kaleci Uğurcan topu güçlükle kornere çeldi.

74'üncü dakikada Alper Uludağ'ın ortasında Jonsson'un ıskaladığı topu önünde bulan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

82'nci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında rakibi Yusuf Sarı'yı düşüren Ömer Ali Şahiner, hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gördü. Şahiner, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Karşılaşma, konuk takım Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

  1. 23.12.2019
  2. Güncelleme: 23.12.2019 22:47
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