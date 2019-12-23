HaberlerGaleriTrabzonspor'un yıldız golcüsü Sörloth sosyal medyayı salladı!
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Sörloth sosyal medyayı salladı!
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü Norveçli yıldız Sörloth kaydetti. Süper Lig'de 10'uncu golüne ulaşan Alexander Sörloth, sosyal medyada övgülerin sahibi oldu. İşte o yorumlar...
23 Aralık 2019 Pazartesi 22:48
Güncelleme: 23.12.2019 22:57
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Trabzonspor'da Alexander Sörloth fırtınası devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaz transfer sezonunda kiralık olarak takıma katılan Norveçli golcü her geçen maç kalitesini daha fazla gösteriyor.
Süper Lig'de Konyaspor karşısında attığı golle takımına galibiyeti getiren Sörloth, Trabzonspor'u zirvede tuttu.
Süper Lig'de 10'uncu golüne ulaşan genç futbolcu gol krallığı iddiasını da sürdürmüş oldu.
AlexanderSörloth, Konyaspor'a karşı attığı bu golle sosyal medyayı salladı.