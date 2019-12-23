Trabzonspor'un yıldız golcüsü Sörloth sosyal medyayı salladı! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Trabzonspor'un yıldız golcüsü Sörloth sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü Norveçli yıldız Sörloth kaydetti. Süper Lig'de 10'uncu golüne ulaşan Alexander Sörloth, sosyal medyada övgülerin sahibi oldu. İşte o yorumlar...
23 Aralık 2019 Pazartesi 22:48 Güncelleme: 23.12.2019 22:57
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Sörloth sosyal medyayı salladı!
Trabzonspor'da Alexander Sörloth fırtınası devam ediyor.
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Trabzonspor'un yıldız golcüsü Sörloth sosyal medyayı salladı!
Yaz transfer sezonunda kiralık olarak takıma katılan Norveçli golcü her geçen maç kalitesini daha fazla gösteriyor.
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Sörloth sosyal medyayı salladı!
Süper Lig'de Konyaspor karşısında attığı golle takımına galibiyeti getiren Sörloth, Trabzonspor'u zirvede tuttu.
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Sörloth sosyal medyayı salladı!
Süper Lig'de 10'uncu golüne ulaşan genç futbolcu gol krallığı iddiasını da sürdürmüş oldu.
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Sörloth sosyal medyayı salladı!
Alexander Sörloth, Konyaspor'a karşı attığı bu golle sosyal medyayı salladı.
İşte o yorumlar...
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