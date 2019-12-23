Trabzonspor'un yıldız golcüsü Sörloth sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü Norveçli yıldız Sörloth kaydetti. Süper Lig'de 10'uncu golüne ulaşan Alexander Sörloth, sosyal medyada övgülerin sahibi oldu. İşte o yorumlar...

23 Aralık 2019 Pazartesi 22:48 Güncelleme: 23.12.2019 22:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





