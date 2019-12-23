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23 Aralık 2019, Pazartesi
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'da 'dan Sturridge cevabı!

Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan Sturridge cevabı!

'in 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u Sörloth'un attığı golle 1-0 yenerek önemli bir 3 puan kazandı. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu 46'ıncı dakikada oyundan çıkarak yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı. Maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan , Sturridge tercihiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'da teknik direktör maç sonunda karşılaşmayı değerlendirdi. Başarılı teknik adam, 'i neden oyundan aldığını da açıkladı.

Futbolcularında takım bilinci olduğunu söyleyen Ünal Karaman, ''Bugün 28. maçımızı oynadık. Bu kadar sakatlığın üzerine belli oyuncular gereğinden fazla oynadı. Bir oyuncu sezonda 28 maç oynasa, iyi oynadı sayılabilir. Takım bilinci var, yenseler de yenilseler de bir gayretin, samimiyetin içindeler.'' dedi.

''STURRIDGE'DE KIRGINLIK VARDI''

Yıldız futbolcu Daniel Sturridge'i neden oyundan aldığını açıklayan Karaman, ''Sturridge'in bir kırgınlığı vardı, hocam deneyeyim dedi maç başında, devrede kötü hissedince öyle bir değerlendirme yaptık. Ben oyuncularımın hepsinden memnunum, bu değişikliğin de farklı algılanmasını istemem.'' ifadelerini kullandı.

''YUSUF BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER''
'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı'nın sakatlanarak sezonu kapamasıyla ilgili konuşan Karaman, Yusuf bizim için çok önemli bir değer, hiçbir oyuncunun bunu yaşamasını istemem ama Yusuf'un sakatlığını görünce çok üzülüyorum. O benim kardeşim. Allah hiçbir oyuncuya, bu işten ekmek yiyen hiçbir oyuncuya sakatlık yaşatmasın, amatör de dahil.'' dedi.

  1. 23.12.2019
  2. Güncelleme: 23.12.2019 23:08
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