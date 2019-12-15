Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Ağaoğlu'nun görüşme talebine cevap bile verilmemiş!" - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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'den flaş sözler! "Ağaoğlu'nun görüşme talebine cevap bile verilmemiş!"

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Ağaoğlu'nun görüşme talebine cevap bile verilmemiş!"

'de kulüplere uygulanan harcama limitinin artırılmasının ardından 'nun ortaya çıkardığı Başkanı , başkan yardımcısı , Başkanı ve MHK Başkanı Zekeriye Alp görüşmesiyle alakalı ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu 'den flaş itiraflar geldi.

Geçtiğimiz günlerde , gece yarısı yayınladığı bir bildirgeyle kulüplerine uygulanan limitin %30'dan %40'a artırıldığını açıklamıştı..

Kulüpler tarafından büyük tepki alan bu kararın ardından A Spor yorumcusu , Başkanı , başkan yardımcısı , Başkanı ve MHK Başkanı 'in bir rezidansta görüşme gerçekleştirdiğini dile getirmişti..

Toroğlu'nun sözlerinin ardından görüşmeyi doğrulayarak "Kapımız tüm kulüplere açıktır" ifadelerini kullanan TFF'ye tepkiler daha da artmıştı..

görüşmesiyle alakalı, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında dün çarpıcı yorumlar yapan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu , bugün de gündeme oturacak sözlere imza attı.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI:

"ZEKERİYA BEY'İN ORADA OLMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

O toplantının doğru olmadığını ama Sayın Ali Koç'un asla ve asla o yüzde 10'un kendisi için yapıldığını bilmem işte kulüp için veya hakemlere şöyle yapalım dediğini zannetmiyorum. Ha orada olması tartışılır. Doğru olmayabilir. Özellikle 'in orada olmasını doğru bulmuyorum. Ama Ali Bey'in de bu tür şeylerle uğraşacağına asla inanmıyorum.

"AĞAOĞLU'NUN GÖRÜŞME TALEBİNE CEVAP BİLE VERİLMEMİŞ!"

Ahmet Ağaoğlu'nun affına sığınarak kendisiyle sohbet ettik. Çok üzülerek dinledim kendisini tabii. Zekeriya Hocaya ve Türkiye Futbol Federasyonu'na mesaj atmış görüşmek istiyorum diye. Nerede? Riva'da... Dönüş bile olmamış. Ama Zekeriya Bey'in de Fenerbahçeli Başkanı ile bir ofiste buluşması o zamanda olmuyor tamam mı. O yüzde 10'luk artışla ilgili de şu düzeltmeyi yapayım. Ben yine aynı fikirdeyim. Bunu önce bütün kulüplerle paylaşılıp, kamuoyuyla paylaşılıp şu şu sebepten dolayı daha şeffaf olması lazım.

"'YLA HALLETİNİZ AMA TRABZONSPOR İLE HALLETMEDİNİZ"

UEFA'da bir problem olmadığını söyledi Servet Bey. İzlemiş programı. Aradı 'böyle böyle dediniz ama biz UEFA'yla bu konuyu hallettik' dedi. UEFA'yla halletiniz ama Trabzonspor ile halletmediniz daha. Önce kendi takımınızla halledin. Kulüpler Birliği'nde 18 tane takım var, 2 tane imza yok. İşin tuhaf tarafı da duyduğum kadarıyla dokuzun gecesi karar açıklanıyor, Kulüpler Birliği, Mehmet Bey'in yazısı 10'un da gidiyor. Bu daha vahim. Bu iddia doğruysa. Dokuzunda siz internet sitesinden bu kararı veriyorsunuz, Kulüpler Birliği, Bey'in yazısı 10'unda geliyor. Hissetmişler sanırım. Onun için doğru değil. Daha şeffaf olmak lazım. Kim hak, hukuk yiyorsa o da cezasını çeksin.

  1. 15.12.2019
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