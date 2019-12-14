Rıdvan Dilmen'den TFF ve MHK'ya olay sözler! 'Skandal' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Rıdvan Dilmen'den TFF ve MHK'ya olay sözler! "Skandal"

Rıdvan Dilmen'den TFF ve MHK'ya olay sözler! "Skandal"

Geçtiğimiz günlerde TFF'nin %30'luk limiti %40'a çıkarması ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan yardımcısı Semih Özsoy, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in bir görüşme gerçekleştirmesi büyük tepki toplamıştı. Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, yapılan limit artırımı ve görüşme ile alakalı çarpıcı yorumlarda bulundu.
14 Aralık 2019 Cumartesi 23:48
Rıdvan Dilmen'den TFF ve MHK'ya olay sözler! Skandal

Türkiye futbol gündemi bu aralar bir hayli çalkalanıyor.

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Rıdvan Dilmen'den TFF ve MHK'ya olay sözler! Skandal

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu, gece yarısı yayınladığı bir bildirgeyle Süper Lig kulüplerine uygulanan limitin %30'dan %40'a artırıldığını açıklamıştı.

Rıdvan Dilmen'den TFF ve MHK'ya olay sözler! Skandal

Kulüpler tarafından büyük tepki alan bu kararın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan yardımcısı Semih Özsoy, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in bir rezidansta görüşme gerçekleştirdiğini dile getirmişti.

Rıdvan Dilmen'den TFF ve MHK'ya olay sözler! Skandal

Toroğlu'nun sözlerinin ardından TFF görüşmeyi doğrulamış ve tepkiler daha da artmıştı.

Rıdvan Dilmen'den TFF ve MHK'ya olay sözler! Skandal

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Türk futbolunda yaşanan bu gelişmeleri değerlendirdi.

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