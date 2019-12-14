Rıdvan Dilmen'den TFF ve MHK'ya olay sözler! "Skandal"

Geçtiğimiz günlerde TFF'nin %30'luk limiti %40'a çıkarması ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan yardımcısı Semih Özsoy, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in bir görüşme gerçekleştirmesi büyük tepki toplamıştı. Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, yapılan limit artırımı ve görüşme ile alakalı çarpıcı yorumlarda bulundu.

14 Aralık 2019 Cumartesi 23:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





