Trabzonspor'da sakatlık şoku! Sahayı sedyeyle terketti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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'da sakatlık şoku! Sahayı sedyeyle terketti

Trabzonspor'da sakatlık şoku! Sahayı sedyeyle terketti

'in 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding 'la karşılaştı. Müsabakanın 83. dakikasında bordo-mavili takımda Yusuf Sarı talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Genç futbolcunun yerine Ekuban oyuna girdi.

'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavililer, 'in 16. haftasında İttifak Holding 'la karşı karşıya geldi. Fırtına, Sörloth'un tek golüyle maçtan 1-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Sarı, mücadelenin 83. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sol arka adalesinde sıkıntı yaşayan Yusuf Sarı sahayı sedyeyle terketti. Genç yıldız adayının yerine oyuna Ekuban dahil oldu.

  1. 23.12.2019
  2. Güncelleme: 23.12.2019 22:42
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