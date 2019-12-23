Trabzonspor'da sakatlık şoku! Sahayı sedyeyle terketti

Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Fırtına, Sörloth'un tek golüyle maçtan 1-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Sarı, mücadelenin 83. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sol arka adalesinde sıkıntı yaşayan Yusuf Sarı sahayı sedyeyle terketti. Genç yıldız adayının yerine oyuna Ekuban dahil oldu.