Trabzonspor'da sakatlık şoku! Sahayı sedyeyle terketti
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaştı. Müsabakanın 83. dakikasında bordo-mavili takımda Yusuf Sarı talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Genç futbolcunun yerine Ekuban oyuna girdi.
Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Fırtına, Sörloth'un tek golüyle maçtan 1-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Sarı, mücadelenin 83. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sol arka adalesinde sıkıntı yaşayan Yusuf Sarı sahayı sedyeyle terketti. Genç yıldız adayının yerine oyuna Ekuban dahil oldu.
- 23.12.2019
- Güncelleme: 23.12.2019 22:42
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
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Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
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Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
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Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Sahayı sedyeyle terketti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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