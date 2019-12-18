Başvuru yağdı

Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'na rekor düzeyde başvuru gerçekleşti. 380 eser değerlendirilecek. Jüride gençlik korosu şefinden, eski futbolculara kadar geniş bir yelpaze var.