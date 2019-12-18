Başvuru yağdı
Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'na rekor düzeyde başvuru gerçekleşti.
Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'na rekor düzeyde başvuru gerçekleşti. 380 eser değerlendirilecek. Jüride gençlik korosu şefinden, eski futbolculara kadar geniş bir yelpaze var.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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