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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Başvuru yağdı

Başvuru yağdı

ile Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Trabzonspor 'na rekor düzeyde başvuru gerçekleşti.

ile Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Trabzonspor 'na rekor düzeyde başvuru gerçekleşti. 380 eser değerlendirilecek. Jüride gençlik korosu şefinden, eski futbolculara kadar geniş bir yelpaze var.

  1. 18.12.2019
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