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17 Aralık 2019, Salı
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Fırtına modaya uydu

Fırtına modaya uydu

devi; , , ve ’in puan kaybettiği hafta ’ye yenilerek zirve yolunda yara aldı. Rodallega 2 golle yıldızlaştı.

'deki son 4 maçını kazanarak yükselişe geçen , dün Denizlispor'a yenilerek zirve yolunda yara aldı. Bordo-mavili takım, 'ın 2, 'in 2, ve 'ın 3'er puan kaybettiği haftayı yenilgi ile kapatarak çok önemli bir fırsatı elinin tersi ile itmiş oldu. Oğuz'un 21'de attığı golle öne geçen Fırtına, bu üstünlüğünü koruyamadı.

GELENEK SÜRDÜ!
Eski futbolcusu Rodallega dün iki kez sahne aldı ve Denizlispor'a galibiyeti getiren isim oldu. Bu arada devi bu sezon Süper Lig'de 4 maç kaybetmediği her dönem sonrası yenilgi tattı. 5. hafta 'a kaybeden Trabzonspor, 10. haftada da 'ye mağlup oldu. Yine son 4 maçını kaybetmeyen bordo-mavililer dün ile seriye nokta koydu.
Yunus Emre

NOVAK 35 GÜN SONRA
Son olarak ligin 11'inci haftasında karşılaşmasında forma giyen ve ardından sakatlanan Novak, 35 gün aradan sonra formasına kavuştu. Çekyalı sol bek Yukatel Denizlispor maçının ilk 11'inde yer aldı.

4 İSİM BU KEZ RAKİP
Denizlispor'un kadrosunda daha önce bordo-mavili forma ile mücadele eden 4 isim yer aldı. Trabzon'un altyapısından yetişen , 'nun yanı sıra Rodallega ile Olcay bu kez rakip oldu.

İLK KEZ 2 GOL YEDİ
Bordo mavili takım dün bir ilki yaşadı. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir oyuncudan (Rodallega) iki gol yedi. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de 15 maçın 12'sinde ilk golü attı.

KALEYİ SAVUNAMIYOR
Bordo-mavili takım sezon başından bu yana kalesini savunamıyor. Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken, Karadeniz devi sadece Ankaragücü (3-0 ve Alanyaspor (1-0) maçlarında gol yemedi. Dün de 2 kez ağları sarsılan Trabzonspor'da teknik direktör birçok deneme yapsa da bir türlü bu soruna çözüm üretemedi. Uğurcan gol yese de birçok maçın kahramı olmuştu.

YEDİNCİ YENİLGİ
Fırtına ile Denizlispor 39. kez kez karşı karşıya geldi. Bordomavililer söz konusu maçlarda 25 galibiyet aldı. 7 defa kaybetti. 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fırtına 58 gol attı. Kalesinde ise 29 gol gördü.

  1. 17.12.2019
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