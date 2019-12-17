Fırtına modaya uydu

Süper Lig'deki son 4 maçını kazanarak yükselişe geçen Trabzonspor, dün Denizlispor'a yenilerek zirve yolunda yara aldı. Bordo-mavili takım, Galatasaray'ın 2, Başakşehir'in 2, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 3'er puan kaybettiği haftayı yenilgi ile kapatarak çok önemli bir fırsatı elinin tersi ile itmiş oldu. Oğuz'un 21'de attığı golle öne geçen Fırtına, bu üstünlüğünü koruyamadı.



GELENEK SÜRDÜ!

Eski futbolcusu Rodallega dün iki kez sahne aldı ve Denizlispor'a galibiyeti getiren isim oldu. Bu arada Karadeniz devi bu sezon Süper Lig'de 4 maç kaybetmediği her dönem sonrası yenilgi tattı. 5. hafta Sivasspor'a kaybeden Trabzonspor, 10. haftada da Göztepe'ye mağlup oldu. Yine son 4 maçını kaybetmeyen bordo-mavililer dün Denizli ile seriye nokta koydu.

Yunus Emre SEL



NOVAK 35 GÜN SONRA

Son olarak ligin 11'inci haftasında Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen ve ardından sakatlanan Novak, 35 gün aradan sonra formasına kavuştu. Çekyalı sol bek Yukatel Denizlispor maçının ilk 11'inde yer aldı.



4 İSİM BU KEZ RAKİP

Denizlispor'un kadrosunda daha önce bordo-mavili forma ile mücadele eden 4 isim yer aldı. Trabzon'un altyapısından yetişen Zeki Yavru, Mustafa Yumlu'nun yanı sıra Rodallega ile Olcay bu kez rakip oldu.



İLK KEZ 2 GOL YEDİ

Bordo mavili takım dün bir ilki yaşadı. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir oyuncudan (Rodallega) iki gol yedi. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de 15 maçın 12'sinde ilk golü attı.



KALEYİ SAVUNAMIYOR

Bordo-mavili takım sezon başından bu yana kalesini savunamıyor. Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken, Karadeniz devi sadece Ankaragücü (3-0 ve Alanyaspor (1-0) maçlarında gol yemedi. Dün de 2 kez ağları sarsılan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman birçok deneme yapsa da bir türlü bu soruna çözüm üretemedi. Uğurcan gol yese de birçok maçın kahramı olmuştu.



YEDİNCİ YENİLGİ

Fırtına ile Denizlispor 39. kez kez karşı karşıya geldi. Bordomavililer söz konusu maçlarda 25 galibiyet aldı. 7 defa kaybetti. 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fırtına 58 gol attı. Kalesinde ise 29 gol gördü.