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10 Aralık 2019, Salı
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için son görev

Tuncay Mesçi için son görev

Kulübün sembol isimlerinden olan önceki gün yaşamını yitirmişti. İlk şampiyonluk kadrosunda yer alan ve finalinde tek golü atan Mesçi'nin cenaze törenine , , A.Parmak, , , ve de katıldı.

Kulübün sembol isimlerinden olan önceki gün yaşamını yitirmişti. İlk şampiyonluk kadrosunda yer alan ve finalinde tek golü atan Mesçi'nin cenaze törenine , , A.Parmak, , , ve de katıldı.
  1. 10.12.2019
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