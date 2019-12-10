Tuncay Mesçi için son görev
Kulübün sembol isimlerinden olan Tuncay Mesçi önceki gün yaşamını yitirmişti. İlk şampiyonluk kadrosunda yer alan ve Kıbrıs Barış Kupası finalinde tek golü atan Mesçi'nin cenaze törenine Ünal Karaman, Uğurcan Çakır, A.Parmak, Arda Akbulut, Cafer Tosun, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen de katıldı.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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