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06 Aralık 2019, Cuma
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Dersimiz futbol

 Lig'in 13. haftasında oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı derbisinin ardından hakem yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulunan, özellikle 'ın Pereira'ya yaptığı harekete tepki gösteren kulübü hesabından bir video yayınladı. Videoda çizgi karakterlerle kuralları ve terimleri anlatılırken paylaşım, "Dersimiz futbol, derdimiz futbol!!!" ibaresiyle paylaşıldı.

Lig'in 13. haftasında oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı derbisinin ardından hakem yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulunan, özellikle 'ın Pereira'ya yaptığı harekete tepki gösteren kulübü hesabından bir video yayınladı. Videoda çizgi karakterlerle kuralları ve terimleri anlatılırken paylaşım, "Dersimiz futbol, derdimiz futbol!!!" ibaresiyle paylaşıldı.
  1. 6.12.2019
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