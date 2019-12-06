Dersimiz futbol
Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Galatasaray derbisinin ardından hakem yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulunan, özellikle Ömer Bayram'ın Pereira'ya yaptığı harekete tepki gösteren Trabzonspor kulübü sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda çizgi karakterlerle futbol kuralları ve terimleri anlatılırken paylaşım, "Dersimiz futbol, derdimiz futbol!!!" ibaresiyle paylaşıldı.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Dersimiz futbol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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