İzmir'den Antalya'ya

Bordo-mavili takım bugün yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Karadeniz ekibi daha sonra saat 14:30'da kupa mücadelesi için İzmir'e hareket edecek. Trabzonspor, Altay sınavı sonrası Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı maç için İzmir'den bu şehre geçecek.