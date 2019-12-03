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03 Aralık 2019, Salı
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İzmir'den Antalya'ya

Bordo-mavili takım bugün yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını tamamlayacak. ekibi daha sonra saat 14:30'da kupa mücadelesi için 'e hareket edecek.

Bordo-mavili takım bugün yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını tamamlayacak. ekibi daha sonra saat 14:30'da kupa mücadelesi için 'e hareket edecek. , Altay sınavı sonrası 'in 14. haftasında deplasmanda pazar günü ile oynayacağı maç için İzmir'den bu şehre geçecek.

  1. 3.12.2019
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