Büyük maçların adamı

Teknik direktör Ünal Karaman, derbilerde kaybetmiyor. 53 yaşındaki hoca, bordo-mavili takımın başına geldiği günden itibaren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı 9 lig maçından sadece birini kaybetti. 4 galibiyet ve 4 de beraberlik aldı.