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03 Aralık 2019, Salı
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Büyük maçların adamı

Büyük maçların adamı

, derbilerde kaybetmiyor. 53 yaşındaki hoca, bordo-mavili takımın başına geldiği günden itibaren , ve 'a karşı oynadığı 9 lig maçından sadece birini kaybetti.

, derbilerde kaybetmiyor. 53 yaşındaki hoca, bordo-mavili takımın başına geldiği günden itibaren , ve 'a karşı oynadığı 9 lig maçından sadece birini kaybetti. 4 galibiyet ve 4 de beraberlik aldı.

  1. 3.12.2019
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