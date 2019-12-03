Almanya’da tedavi olacak - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Almanya’da tedavi olacak

’da tedavi olacak

Almanya’da tedavi olacak

ön eleme maçı olan mücadelesinde sakatlanan Abdülkadir Ömür, 'da ameliyat olmuştu.

ön eleme maçı olan mücadelesinde sakatlanan Abdülkadir Ömür, 'da ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrası 'a dönen ve tedavisine burada devam eden genç oyuncu pazar günü Almanya'nın şehrine giderek 3 aylık bir tedavi sürecine girecek. Ömür'ün martta forma giyebilmesi bekleniyor.

  1. 3.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Almanya’da tedavi olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN