Almanya’da tedavi olacak

UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı olan AEK mücadelesinde sakatlanan Abdülkadir Ömür, Almanya'da ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrası Trabzon'a dönen ve tedavisine burada devam eden genç oyuncu pazar günü Almanya'nın Berlin şehrine giderek 3 aylık bir tedavi sürecine girecek. Ömür'ün martta forma giyebilmesi bekleniyor.