Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür Almanya yolcusu! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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'da Abdülkadir Ömür yolcusu!

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür Almanya yolcusu!

5. Tur maçında çarşamba günü deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bordo-mavililerin İngiliz oyuncusu 'de takımla birlikte çalışmalara katılarak ile özel bir görüşme yaptı.

'de ile sahasında 1-1 berabere kalan , 4 Aralık Çarşamba günü 5. Tur maçında deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına , yönetiminde gerçekleştirdiği çalışmayla başladı. Antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

ÜNAL KARAMAN, STURRIDGE İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sakatlığı süresince bireysel antrenmanlar yapan forvet oyuncusu 21 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda yer almıştı. Bordo-mavililerin Altay maçı hazırlıklarına katılan oyuncu Ünal Karaman ile de özel bir görüşme yaptı. Deneyimli teknik adam, İngiliz oyuncundan son durumu hakkında bilgiler aldı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR ALMANYA YOLCUSU
Trabzonspor'un Avrupa Ligi ön eleme maçı olan AEK mücadelesinde sakatlanan Abdülkadir Ömür, 'da ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrası Trabzon'a dönen ve tedavisine burada devam eden oyuncu pazar günü Almanya'nın şehrine giderek 3 aylık bir tedavi sürecine girecek. Tedavi süreci olumlu devam etmesi halinde mart ayında Trabzon'a gelecek olan oyuncunun takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor.

TRABZONSPOR İZMİR'DEN ANTALYA'YA GEÇECEK
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını Trabzon'da tamamlayacak. Bordo-mavililer daha sonra saat 14:30'da kupa mücadelesi için 'e hareket edecek. Trabzonspor, Süper Ligin 14. haftasında deplasmanda 8 Aralık Pazar günü ile oynayacağı maç için Trabzon'a dönmeyerek, Altay ile oynayacağı maç sonrası 'ya geçerek hazırlıklarını burada sürdürecek.

  1. 02.12.2019
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