Erce: Bize tecrübe oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Erce: Bize tecrübe oldu

Erce: Bize oldu

Erce: Bize tecrübe oldu

Uğurcan'ın yokluğunda Ankaragücü ve Getafa önünde kaleyi koruyan , maçının kendileri için iyi bir olduğunu söyledi.

Uğurcanın yokluğunda Ankaragücü ve Getafa önünde kaleyi koruyan , maçının kendileri için iyi bir olduğunu söyledi. Erce, "Maçtan önce hocamız 'çıkın, savaşın' dedi. İyi de başladık. Net bir pozisyonumuz var. Atsak farklı olabilirdi. Bu maç hepimize iyi bir tecrübe oldu. Şimdi G.Saray'a hazırlanacağız. Tek düşüncemiz 3 puan" dedi.
  1. 30.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erce: Bize tecrübe oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN