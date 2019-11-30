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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Emniyet Müdürü Alper’den kahvaltı

Emniyet Müdürü Alper’den kahvaltı

 Emniyet Müdürü , derbi öncesi taraftar grupları dernek başkanlarıyla, Polisevindeki kahvaltıda bir araya geldi. Alper, derbinin sportmenliğe yakışır şekilde geceğine inandığını söyledi. Taraftarlar ise misafirperverliklerini gösterip, maçı alacaklarını belirttiler.

Emniyet Müdürü , derbi öncesi taraftar grupları dernek başkanlarıyla, Polisevindeki kahvaltıda bir araya geldi. Alper, derbinin sportmenliğe yakışır şekilde geceğine inandığını söyledi. Taraftarlar ise misafirperverliklerini gösterip, maçı alacaklarını belirttiler.
  1. 30.11.2019
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