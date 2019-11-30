Emniyet Müdürü Alper’den kahvaltı
Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, derbi öncesi Trabzonspor taraftar grupları dernek başkanlarıyla, Polisevindeki kahvaltıda bir araya geldi. Alper, derbinin sportmenliğe yakışır şekilde geceğine inandığını söyledi. Taraftarlar ise misafirperverliklerini gösterip, maçı alacaklarını belirttiler.
- 30.11.2019
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