Bir müjde daha! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Bir müjde daha!

Bir müjde daha!

Bir müjde daha!

Onazi ve Ekuban’ın ardından sakatlığı geçen de takımla çalıştı.

Fırtına, karşılaşmasının hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör 'ın yönettiği antrenmanda Getafe maçında 90 dakika oynayanlar hafif tempolu koşu yaparken, diğer oyuncular taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı özel program uygulayan de takımla çalıştı. Onazi ve Ekuban'ın ardından Sturridge'nin de idmanlara başlaması kritik derbi öncesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

GÖREV BEKLİYORLAR

Sturridge ve Ekuban'ın G.Saray maçı kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. İkilinin süre alıp almayacaklarına ise teknik heyet karar verecek. Ünal Karaman'ın idman eksikleri nedeniyle iki yıldızı yedek soyundurması ve maçın gidişatına göre ikinci yarıda değerlendirmesi bekleniyor. Onazi ise henüz tam hazır olmadığı için forma giymeyecek.

  1. 30.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir müjde daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN