Bir müjde daha!

Fırtına, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman'ın yönettiği antrenmanda Getafe maçında 90 dakika oynayanlar hafif tempolu koşu yaparken, diğer oyuncular taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı özel program uygulayan Daniel Sturridge de takımla çalıştı. Onazi ve Ekuban'ın ardından Sturridge'nin de idmanlara başlaması kritik derbi öncesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

GÖREV BEKLİYORLAR

Sturridge ve Ekuban'ın G.Saray maçı kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. İkilinin süre alıp almayacaklarına ise teknik heyet karar verecek. Ünal Karaman'ın idman eksikleri nedeniyle iki yıldızı yedek soyundurması ve maçın gidişatına göre ikinci yarıda değerlendirmesi bekleniyor. Onazi ise henüz tam hazır olmadığı için forma giymeyecek.