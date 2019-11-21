Dördü Sörloth etmedi
Crystal Palace, Alexander Sörloth'u gönderdiğine bin pişman oldu.
Crystal Palace, Alexander Sörloth'u gönderdiğine bin pişman oldu. İngiliz ekibinin forvet hattında Zaha 1 asistle oynuyor, Ayew'in 4 golü var. Benteke ve Wickham skora katkı yapamadı. Sörloth ise tek başına 6 gol, 3 asistle Palace'nın 4 hücumcusunu birden solladı.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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