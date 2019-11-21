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21 Kasım 2019, Perşembe
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Dördü Sörloth etmedi

Dördü Sörloth etmedi

 Palace, 'u gönderdiğine bin pişman oldu.

Palace, 'u gönderdiğine bin pişman oldu. İngiliz ekibinin forvet hattında Zaha 1 asistle oynuyor, Ayew'in 4 golü var. Benteke ve Wickham skora katkı yapamadı. Sörloth ise tek başına 6 gol, 3 asistle Palace'nın 4 hücumcusunu birden solladı.

  1. 21.11.2019
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