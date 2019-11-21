Dördü Sörloth etmedi

Crystal Palace, Alexander Sörloth'u gönderdiğine bin pişman oldu. İngiliz ekibinin forvet hattında Zaha 1 asistle oynuyor, Ayew'in 4 golü var. Benteke ve Wickham skora katkı yapamadı. Sörloth ise tek başına 6 gol, 3 asistle Palace'nın 4 hücumcusunu birden solladı.