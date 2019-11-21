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21 Kasım 2019, Perşembe
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2 maçta 6 puan yolumuzu açar

2 maçta 6 puan yolumuzu açar

Bordo-mavili ekibin hocası Karaman, oyuncularıyla üst üste toplantılar yapıyor. Başarılı çalıştırıcı "Çok eksiğimizin olduğu maçta A.Gücü'nü derbide de 'ı yenersek önümüz çok açılacak" dedi.

Milli aranın ardından 'da gözler Ankaragücü maçına çevrildi. Teknik direktör sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, öğrencileriyle yaptığı toplantıda birçok eksiğin olduğu Ankaragücü mücadelesinin ardından da derbisini kazanmaları halinde 'de çok avantajlı bir konuma geleceklerini kaydetti. Karaman "Bu sezon ligde en önemli maçlarımıza çıkacağız. 2 maçtan 6 puan çıkarabilirsek zirvedeki iddiamızı daha da perçinleriz. Sizlere güveniyorum" diye konuştu.

Trabzonspor, Ankaragücü ve Galatasaray engellerini sorunsuz atlatabilirse devreye kadar olan bölümdeki 4 karşılaşmasını alt sıralardaki takımlarla oynayacak. Fırtına bu iki maçın ardından sırasıyla (D), Denizlispor (E), (D) ve (E) ile karşılaşacak. Ünal Karaman, nispeten kolaylaşacak fikstürde fazla yara alacaklarını düşünmüyor. Başarılı çalıştırıcı bu sezon özellikle iç saha maçlarında kayıp istemiyor. Süper Lig'de her deplasmanın zor olduğunu belirten Karaman "Evimizde maçları kazanmalıyız. En fazla 2 beraberlik hakkımız var. Başarmalıyız" dedi.

  1. 21.11.2019
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