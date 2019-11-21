2 maçta 6 puan yolumuzu açar

Milli aranın ardından Trabzonspor'da gözler Ankaragücü maçına çevrildi. Teknik direktör Ünal Karaman sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, öğrencileriyle yaptığı toplantıda birçok eksiğin olduğu Ankaragücü mücadelesinin ardından da Galatasaray derbisini kazanmaları halinde Süper Lig'de çok avantajlı bir konuma geleceklerini kaydetti. Karaman "Bu sezon ligde en önemli maçlarımıza çıkacağız. 2 maçtan 6 puan çıkarabilirsek zirvedeki iddiamızı daha da perçinleriz. Sizlere güveniyorum" diye konuştu.

Trabzonspor, Ankaragücü ve Galatasaray engellerini sorunsuz atlatabilirse devreye kadar olan bölümdeki 4 karşılaşmasını alt sıralardaki takımlarla oynayacak. Fırtına bu iki maçın ardından sırasıyla Antalyaspor (D), Denizlispor (E), Konyaspor (D) ve Kayserispor (E) ile karşılaşacak. Ünal Karaman, nispeten kolaylaşacak fikstürde fazla yara alacaklarını düşünmüyor. Başarılı çalıştırıcı bu sezon özellikle iç saha maçlarında kayıp istemiyor. Süper Lig'de her deplasmanın zor olduğunu belirten Karaman "Evimizde maçları kazanmalıyız. En fazla 2 beraberlik hakkımız var. Başarmalıyız" dedi.