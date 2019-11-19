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19 Kasım 2019, Salı
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Trabzon'u istiyorum

Trabzon'u istiyorum

'un yaz döneminde kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği , Trabzonspor'da oynamak istediğini resmen açıkladı.

Fırtına sezon başında Sparta forması giyen 'nun peşinden uzun süre koşmuş ancak transferi gerçekleşmemişti.

19 yaşındaki forvet kariyeriyle ilgili konuştu, 'da oynamak istediğini söyledi. Halil, "Sezona Rotterdam'da iyi başladım. Devre arasında bonservisime sahip olan Brentford'a geri döneceğim. Gelecekte ne olacağını bilemem Ligi'ne sıcak bakıyorum. Trabzonspor'da oynamak isterim" dedi.

ŞAMPİYON OLSUNLAR

Halil Dervişoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Bir Trabzonlu olarak Trabzonspor'un performansına seviniyorum. Orada Ümit Milli Takım'dan arkadaşlarım da var. Bu takımın bu sezon şampiyon olabileceğine inanıyorum"

  1. 19.11.2019
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