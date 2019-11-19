Trabzon'u istiyorum
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Halil Dervişoğlu, Trabzonspor'da oynamak istediğini resmen açıkladı.
Fırtına sezon başında Sparta Rotterdam forması giyen Halil Dervişoğlu'nun peşinden uzun süre koşmuş ancak transferi gerçekleşmemişti.
19 yaşındaki forvet kariyeriyle ilgili konuştu, Trabzonspor'da oynamak istediğini söyledi. Halil, "Sezona Rotterdam'da iyi başladım. Devre arasında bonservisime sahip olan Brentford'a geri döneceğim. Gelecekte ne olacağını bilemem Türkiye Ligi'ne sıcak bakıyorum. Trabzonspor'da oynamak isterim" dedi.
ŞAMPİYON OLSUNLAR
Halil Dervişoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Bir Trabzonlu olarak Trabzonspor'un performansına seviniyorum. Orada Ümit Milli Takım'dan arkadaşlarım da var. Bu takımın bu sezon şampiyon olabileceğine inanıyorum"
- 19.11.2019
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