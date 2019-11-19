Sosa zor
Trabzonspor'da Göztepe maçında sakatlanan Jose Sosa yoğun şekilde tedavi görüyor ancak Ankaragücü deplasmanında forma giymesinin çok zor olduğu kaydedildi.
Göztepe ile oynanan maçta Jerome'un kırmızı kart çıkmayan sert darbesiyle sakatlanan Jose Sosa, Alanyaspor karşılaşmasında forma giyememişti. Arjantinli orta saha oyuncusu yoğun şekilde tedavi görüyor ancak Ankaragücü deplasmanında forma giymesinin çok zor olduğu kaydedildi. Galatasaray maçına yetiştirilecek.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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