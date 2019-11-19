Göztepe ile oynanan maçta Jerome'un kırmızı kart çıkmayan sert darbesiyle sakatlanan Jose Sosa, Alanyaspor karşılaşmasında forma giyememişti. Arjantinli orta saha oyuncusu yoğun şekilde tedavi görüyor ancak Ankaragücü deplasmanında forma giymesinin çok zor olduğu kaydedildi. Galatasaray maçına yetiştirilecek.