Sosa zor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Sosa zor

Sosa zor

Sosa zor

'da maçında sakatlanan yoğun şekilde tedavi görüyor ancak Ankaragücü deplasmanında forma giymesinin çok zor olduğu kaydedildi.

ile oynanan maçta Jerome'un kırmızı kart çıkmayan sert darbesiyle sakatlanan , karşılaşmasında forma giyememişti. Arjantinli orta saha oyuncusu yoğun şekilde tedavi görüyor ancak Ankaragücü deplasmanında forma giymesinin çok zor olduğu kaydedildi. maçına yetiştirilecek.

  1. 19.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sosa zor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN