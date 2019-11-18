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18 Kasım 2019, Pazartesi
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‘Abdülkadir gibi’

‘Abdülkadir Messi gibi’

Trabzon'un yıldız ismi , yayıncı kuruluşa verdiği rjportajda Abdülkadir Ömür'e övgüler yağdırdı. Mikel, "Abdülkadir'i gördüğümde, ' belki bir daha dünyaya gelmeyecek ama bu çocuk Messi'ye çok benziyor' dedim. Onun yaptığı her dokunuşta, Messi'den bir enstantane izliyormuş gibi geliyor bana" diye konuştu.

Trabzon'un yıldız ismi , yayıncı kuruluşa verdiği rjportajda Abdülkadir Ömür'e övgüler yağdırdı. Mikel, "Abdülkadir'i gördüğümde, ' belki bir daha dünyaya gelmeyecek ama bu çocuk Messi'ye çok benziyor' dedim. Onun yaptığı her dokunuşta, Messi'den bir enstantane izliyormuş gibi geliyor bana" diye konuştu.

  1. 18.11.2019
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