‘Abdülkadir Messi gibi’
Trabzon'un yıldız ismi Obi Mikel, yayıncı kuruluşa verdiği rjportajda Abdülkadir Ömür'e övgüler yağdırdı. Mikel, "Abdülkadir'i gördüğümde, 'Messi belki bir daha dünyaya gelmeyecek ama bu çocuk Messi'ye çok benziyor' dedim. Onun yaptığı her dokunuşta, Messi'den bir enstantane izliyormuş gibi geliyor bana" diye konuştu.
Trabzon'un yıldız ismi Obi Mikel, yayıncı kuruluşa verdiği rjportajda Abdülkadir Ömür'e övgüler yağdırdı. Mikel, "Abdülkadir'i gördüğümde, 'Messi belki bir daha dünyaya gelmeyecek ama bu çocuk Messi'ye çok benziyor' dedim. Onun yaptığı her dokunuşta, Messi'den bir enstantane izliyormuş gibi geliyor bana" diye konuştu.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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