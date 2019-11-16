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16 Kasım 2019, Cumartesi
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'a yeni sponsor

Trabzonspor'a yeni sponsor

, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada törenin 'nde gerçekleştirildiği ifade edildi.

'un internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp ile Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ arasındaki sponsorluk anlaşması imza töreninin 'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Törene, Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar ve Genel Müdür Sinan Zengin ile Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ'nin sahibi Haydar Şahin ile Satış Müdürü Fahri İnat'ın katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Sağıroğlu'nun imza töreninin ardından, sponsorluk anlaşmasının herkes için hayırlı olmasını dileyerek, Şahin'e forma hediye ettiği kaydedildi.




  1. 16.11.2019
  2. Güncelleme: 16.11.2019 10:56
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