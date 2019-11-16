Uğurcan Çakır için flaş iddia! 20 milyon euro... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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Uğurcan Çakır için flaş iddia! 20 milyon euro...

Liverpool'un radarına giren Trabzonsporlu genç file bekçisi Uğurcan Çakır hakkında transfer açıklaması geldi. Bordo-mavili ekibin milli kalecisi Uğurcan'ın menajeri Engin Kırkpınar, Uğurcan'ın hayallerinden, transferine, Trabzonspor'un Uğurcan isteyeceği rakamdan, Uğurcan'ı isteyen kaç kulüp olduğuna kadar birçok konuda açıklamada bulundu. İşte detaylar..
16 Kasım 2019 Cumartesi 08:46 Güncelleme: 16.11.2019 08:46
Uğurcan Çakır için flaş iddia! 20 milyon euro...

Trabzonsporlu genç file bekçisi Uğurcan Çakır hakkında son dakika transfer açıklaması geldi.

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Uğurcan Çakır için flaş iddia! 20 milyon euro...

Uğurcan Çakır'ın menajeri Engin Kırkpınar, milli kalecinin hayallerinden, Trabzonspor'un Uğurcan için isteyeceği rakama kadar birçok konuda yorumda bulundu.

Uğurcan Çakır için flaş iddia! 20 milyon euro...

Radyospor'dan Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Uğurcan Çakır'ın menajeri Engin Kırkpınar şunları söyledi. İşte o sözler...

Uğurcan Çakır için flaş iddia! 20 milyon euro...

"SEZON SONUNDA BİR ŞEYLER OLABİLİR."

"Uğurcan Çakır göz önünde olan ve takip edilen bir kaleci fakat şu anda Trabzonspor Kulübü'ne gelen resmi transfer teklifi yok.

Uğurcan Çakır için flaş iddia! 20 milyon euro...

Devre arasında transfer olayları kolay olmuyor. Sezon sonunda ancak bir şeyler olabilir."

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