Trabzonspor'dan down sendromlu ve otizmli öğrencilere ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktörü Ünal Karaman, Can Çobanoğlu'nun annesi Neriman Çobanoğlu adına yapılan okulda eğitim gören Down Sendromlu ve Otizmli çocukları ziyaret etti.

15 Kasım 2019 Cuma 15:05 Güncelleme: 15.11.2019 15:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





