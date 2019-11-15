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Trabzonspor'dan down sendromlu ve otizmli öğrencilere ziyaret
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktörü Ünal Karaman, Can Çobanoğlu'nun annesi Neriman Çobanoğlu adına yapılan okulda eğitim gören Down Sendromlu ve Otizmli çocukları ziyaret etti.
15 Kasım 2019 Cuma 15:05
Güncelleme: 15.11.2019 15:05
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun beraberinde teknik direktör Ünal Karaman ve yönetim kurulu üyesi Kemal Ertürk ile Sürmene ilçesindeki Muratlı Özel Eğitim Anaokuluna ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.
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Ağaoğlu ve Karaman'ın özel öğrencilerle sohbet ettiği, onlara çeşitli hediyeler verdiği kaydedildi. İşte o görüntüler...