2019'da 4 büyüklerin yakından takip ettiği süper yetenekler - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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2019'da 4 büyüklerin yakından takip ettiği süper yetenekler

Artık 4 büyükler transferde geçtiğimiz sezonlardan alışık olduğumuz yıldız transferler ile ödenen yüksek bonservis bedellerinden vazgeçerek, maliyeti düşük olan genç oyunculara yöneldi ve kadrolarındaki önemli isimleri de satmaya başladı. Transferde farklı alternatiflere yönelmesi beklenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un hem düşük maliyetli hem de çok göz önünde olmayan genç oyuncuları arıyor. İşte 2019 yılında dikkat çeken genç futbolcular...
16 Kasım 2019 Cumartesi 15:08 Güncelleme: 16.11.2019 15:35
2019'da 4 büyüklerin yakından takip ettiği süper yetenekler

Özellikle Finansal Fair Play (FFP) kuralları ile başı dertte olan takımlar, transfer yapmakta oldukça zorlanıyor.

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2019'da 4 büyüklerin yakından takip ettiği süper yetenekler

Geçtiğimiz sezonlarda yıldız futbolcu transferlerini art arda açıklayan 4 büyükler, bu sezon ise maliyeti düşük, kiralık ya da bonservissiz oyuncuları kadrolarına katmaya çalışıyor.

2019'da 4 büyüklerin yakından takip ettiği süper yetenekler

Transfer etmek istediği birçok futbolcu için Avrupa'nın dev kulüpleri ile rekabet etmeye çalışan Spor Toto Süper Lig'in amiral gemileri, oyuncuların bonservis ücretleri ve yıllık maaşlarını karşılamakta ise zorlanıyor.

2019'da 4 büyüklerin yakından takip ettiği süper yetenekler

Transferde farklı alternatiflere yönelmesi beklenen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor hem düşük maliyetle hem de çok göz önünde olmayan genç oyunculara yönelme yolunu seçebilir...

2019'da 4 büyüklerin yakından takip ettiği süper yetenekler

İşte 2019 yılında dikkatleri üzerine çeken genç yıldızlar:

Ahmet Hakan Demirli
Forvet : Kasımpaşa 19 Yaş Altı / Türkiye
DT : 07 Ağustos 2000 ( İstanbul, Türkiye)

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