2019'da 4 büyüklerin yakından takip ettiği süper yetenekler

Artık 4 büyükler transferde geçtiğimiz sezonlardan alışık olduğumuz yıldız transferler ile ödenen yüksek bonservis bedellerinden vazgeçerek, maliyeti düşük olan genç oyunculara yöneldi ve kadrolarındaki önemli isimleri de satmaya başladı. Transferde farklı alternatiflere yönelmesi beklenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un hem düşük maliyetli hem de çok göz önünde olmayan genç oyuncuları arıyor. İşte 2019 yılında dikkat çeken genç futbolcular...

16 Kasım 2019 Cumartesi 15:08 Güncelleme: 16.11.2019 15:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





