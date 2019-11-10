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10 Kasım 2019, Pazar
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Campi-Ivanildo ile sıfır çektiler

Campi-Ivanildo ile sıfır çektiler

ekibi 'un sezon başı transferlerinden ve Ivanildo Fernandes ikilisi savunmada bekleneni veremedi. Bordo-mavililer bu ikili ile çıktığı mücadelelerde galibiyet alamadı.

Sezon başında kadroya katılan iki stoper ve İvanildo Fernandes'in birlikte oynadıkları maçlarda galibiyet alamadı. İkili ligde 3 maçta birlikte oynadı. , ile 1-1, G.Birliği ile 2-2 berabere kaldı. 'ye 1-0 yenildi. Avrupa'da da AEK'ya 2-0, 'a 2-0 ve 3-1'le kaybettiler.

ÜRETİME DEVAM
Öte yandan Trabzonspor, altyapısından yetiştirdiği oyuncularla lige renk katmaya devam ediyor. 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satan Fırtına A.Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Arda Karabulut, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Muhammet Akpınar, Koray Kılınç gibi gençlerden bir iskelet kurabiliyor. 'in en genç ekibi.

  1. 10.11.2019
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