Campi-Ivanildo ile sıfır çektiler
Karadeniz ekibi Trabzonspor'un sezon başı transferlerinden Gaston Campi ve Ivanildo Fernandes ikilisi savunmada bekleneni veremedi. Bordo-mavililer bu ikili ile çıktığı mücadelelerde galibiyet alamadı.
Sezon başında kadroya katılan iki stoper Gaston Campi ve İvanildo Fernandes'in birlikte oynadıkları maçlarda Trabzonspor galibiyet alamadı. İkili ligde 3 maçta birlikte oynadı. Fırtına, Kasımpaşa ile 1-1, G.Birliği ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe'ye 1-0 yenildi. Avrupa'da da AEK'ya 2-0, Krasnodar'a 2-0 ve 3-1'le kaybettiler.
ÜRETİME DEVAM
Öte yandan Trabzonspor, altyapısından yetiştirdiği oyuncularla lige renk katmaya devam ediyor. 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satan Fırtına A.Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Arda Karabulut, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Muhammet Akpınar, Koray Kılınç gibi gençlerden bir iskelet kurabiliyor. Süper Lig'in en genç ekibi.
- 10.11.2019
- Türkiye 15 yaşındaki Emre Demir'i konuşuyor! PSG ve Barcelona...
- Spor yazarları Gazişehir FK - Galatasaray maçını değerlendirdi
- İşte Trabzonspor-Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri
- Avcı'ın Burak Yılmaz kararı! İşte Beşiktaş'ın Denizlispor 11'i
- Fenerbahçe haberi: Comolli Yanal'ın prensi için harekete geçiyor!
-
MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
-
Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
-
Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Campi-Ivanildo ile sıfır çektiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.