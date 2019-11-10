Campi-Ivanildo ile sıfır çektiler

Sezon başında kadroya katılan iki stoper Gaston Campi ve İvanildo Fernandes'in birlikte oynadıkları maçlarda Trabzonspor galibiyet alamadı. İkili ligde 3 maçta birlikte oynadı. Fırtına, Kasımpaşa ile 1-1, G.Birliği ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe'ye 1-0 yenildi. Avrupa'da da AEK'ya 2-0, Krasnodar'a 2-0 ve 3-1'le kaybettiler.

ÜRETİME DEVAM

Öte yandan Trabzonspor, altyapısından yetiştirdiği oyuncularla lige renk katmaya devam ediyor. 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satan Fırtına A.Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Arda Karabulut, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Muhammet Akpınar, Koray Kılınç gibi gençlerden bir iskelet kurabiliyor. Süper Lig'in en genç ekibi.