Barça'dan teşekkür
Dünya devi Barcelona'nın Başkanı Bartomeu Floreta, Ahmet Ağaoğlu’na mektup yolladı. Floreta, gönderilen keşan motifli yeni formalar nedeniyle teşekkür etti.
Katalan devi Barcelona'nın başkanı Bartomeu Floreta, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür mektubu gönderdi. Ağaoğlu, keşan motifli formanın tanıtım filmini sosyal medya hesabından paylaşan Pique, eşi dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Floreta ve başta Messi olmak üzere tüm futbolculara isimlerinin yazılı olduğu bu formadan yollamıştı.
'EN İYİ DİLEKLERİMLE'
Floreta da bu jeste karşılık Ahmet Ağaoğlu'na bir mektup gönderdi. Barcelona'nın ilgilileri, Trabzonspor'un bu jestine karşılık Ahmet Ağaoğlu'na teşekkürlerini sundu ve resmi yazıyla şu ifaledeleri kullandı: "Yönetim kurulu ve A takım oyuncuları adına göndermiş olduğunuz formalardan dolayı teşekkür ediyorum. İlerisi için en iyi dileklerimle. Saygılar."
AĞAOĞLU DA MEKTUP YAZMIŞTI
Ahmet Ağaoğlu Barcelona Başkanı Bartomeu Floreta'ya daha önce bir mektup yazmıştı. Ağaoğlu "Keşan formamızın tanıtım filmine gösterdiğiniz ilgi bizleri mutlu etti. Gördük ki yalnızca bordomavi renklere duyduğumuz sevgi değil, aynı zamanda futbolun evrensel güzelliğine duyduğumuz inanç da ortaktır. İki kulüp arasındaki dostluk daha da pekişecektir" ifadesini kullandı.
İZLENME REKORU KIRMIŞTI
Keşan motifli formanın tanıtım filmini Gerard Pique, alkış emojisi koyarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bordo-mavililer, Pique'ye teşekkür edip ona forma göndermişti. Pique de bu jeste Türkçe "Teşekkür ederim" karşılığını vermiş, Barcelona ise iki paylaşımı da etiketleyerek "Bordomavililerin kardeşliği" ifadesini kullanmıştı. Reklam izlenme rekorları kırmıştı.
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Barça'dan teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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