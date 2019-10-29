Sörloth efsanesi

Süper Lig'de Trabzonspor dün Başakşehir'le deplasmanda 2-2 berabere kalarak zirve yolunda büyük bir fırsatı kaçırdı. Geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü'nü yendikten sonra 274 hafta sonra liderlik koltuğuna oturan Karadeniz ekibi, 1 gün sonra Alanyaspor'un Çaykur Rizespor'u 5 golle geçmesi ile ikinci sıraya gerilemişti. Dün 2-0 veya 3-2 ve daha yüksek skorlu tek farklı galibiyetlerde Alanyaspor'u averajla geçerek 275 hafta sonra ligin zirvesinde yer alacak Fırtına bunu değerlendiremedi.

KUZEYİN KRALI BOŞ GEÇMİYOR

Gaziantep maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Sörloth ligde gol sayısını 5'e, asist sayısını da 3'e çıkarmıştı. Dün uzatmalarda sahne alan Norveçli, Süper Lig'de 9 maçta 9 gole etki etti. 23 yaşındaki santrfor, Avrupa Ligi'nde de 6 karşılaşmada 2 gol bulmuştu. Sörloth böylece kariyerinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Kuzeyin Kralı maç sonrası, "Novak kalecinin görüş açısını kapatarak çok yardımcı oldu. Güzel bir kafa vuruşu yaparak golümü attım. Mutluyum" dedi.

MÜTHİŞ İKİLİ

Fırtına, Hosseini-Hüseyin ikilisiyle çıktığı 10 maçtan 6 kez galip ayrıldı. 4 kez de beraberliğe razı oldu. Tandemde bu ikili varken sahadan hiç boynu bükük ayrılmayan bordo-mavililer, 24 gol atıp 13 gol yedi.

SAVAŞÇI SOSA

Kaptan her zamanki gibi yine harika oynadı. Kariyerinin en iyi dönemini geçiren 34 yaşındaki Arjantinli yıldız, önemli atakları kesti, takımı rahatlattı. Sahada basmadık yer bırakmayan Sosa, son ana kadar savaştı.

4 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Ünal Karaman, Krasnodar maçından 4 farklı ismi ilk 11'de görevlendirdi. Fernandes ile Campi kulübeye çekildi; Hüseyin ile Hosseini oynadı. Sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak'ın yerine Doğan ve Yusuf'un yerine ise Sturridge ilk 11'de yer aldı.

FORMA İSTEDİ

Sakatlığı nedeniyle Krasnodar maçında oynayamayan Sturridge, takımla yaptığı çalışmadan sonra hafif ağrılar çekmişti. Ancak İngiliz golcü teknik direktör Ünal Karaman ile de görüşerek, Başakşehir maçında oynamak istedi ve ilk 11'de sahaya çıktı.

21'İ BULAMADI

Ekuban, Abdülkadir Ömür, Onazi, Abdulkadir Parmak ve Obi Mikel sakatlıkları nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemedi. Bu nedenle de bordo-mavililer 21 kişilik kadroyu tamamlayamayarak maça 19 kişilik kadro ile çıkmak zorunda kaldı.

EN UZUN SERİ SÜRDÜ

Bordo-mavili takım, son 21 lig maçında da rakip fileleri havalandırarak devam eden en uzun gol atma serisinin sahibi konumunda yer alıyor. Fırtına en son 2018-19'un 22'nci haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başaramamıştı.

YİNE YENİLMEDİ

Süper Lig'de Trabzonspor'u ağırladığı ilk beş maçın tamamını kaybeden Başakşehir, sonraki yedi maçta rakibine yenilmedi (4G, 2B). Trabzonspor'un Başakşehir deplasmandaki son galibiyeti Ocak 2012'de 2-0'lık skorla gelmişti.

KALE KAPANMIYOR

En son geçtiğimiz sezon ligin 28. haftasında (12 Nisan- Bursa 1-0) gol yemeyen Fırtına, ardından Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı 22 maçta da kalesinde gol gördü. Ligde geçen sezon 6, bu sezon da 8 olmak üzere toplam 14 maçta 19, Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 11 gol olmak üzere toplam 31 gol yedi.

11 SANİYEDE 4 ŞUT

Karadeniz ekibi dün ilginç bir istatistiğe imza attı. Başakşehir karşısında karşılaşmanın ilk 36 dakikasında bir şut çeken Trabzonspor, 36:26-36:37 arasındaki 11 saniyede rakip kaleye dört şut gönderdi. Ancak kaleci Mert'i geçemedi.