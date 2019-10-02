Program belli
Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı Avrupa Ligi maçının medya ve idman programı belirlendi. Ünal Karaman ile Abdulkadir Parmak bugün 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek. İdman ise 17.30'da. Basel cephesinin basın toplantısı 18.45'te olacak. İdmanları 19.30'da statta gerçekleşecek.
Trabzonspor'da futbolcular yoğun trafiğin ardından dünü izinli geçirdi. Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren bordomavili oyuncular bugün Basel maçı hazırlıklarını sürdürecek. Ünal Karaman öğrencilerine son taktiklerini iletecek.
İlk kez bir İsviçreli
Trabzonspor, Avrupa Kupaları tarihinde 31 farklı ülkenin temsilcileriyle karşı karşıya geldi. Bordomavililer, Basel ile birlikte ilk kez bir İsviçre ekibiyle mücadele edecek. Karadeniz temsilcisi Avrupa'da en çok İtalyan ekipleriyle oynadı. Çizme temsilcileriyle 16 maça çıktı. İspanyol ekipleriyle de 14 kez oynadı. 130 Avrupa Kupası maçında 50 galibiyeti var.
İlk kez bir İsviçreli
Trabzonspor, Avrupa Kupaları tarihinde 31 farklı ülkenin temsilcileriyle karşı karşıya geldi. Bordomavililer, Basel ile birlikte ilk kez bir İsviçre ekibiyle mücadele edecek. Karadeniz temsilcisi Avrupa'da en çok İtalyan ekipleriyle oynadı. Çizme temsilcileriyle 16 maça çıktı. İspanyol ekipleriyle de 14 kez oynadı. 130 Avrupa Kupası maçında 50 galibiyeti var.
- 2.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Program belli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.