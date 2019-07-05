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05 Temmuz 2019, Cuma
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Avrupa kupalarına katılıyor

Trabzonspor Avrupa kupalarına katılıyor

başkan yardımcısı : ", Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılmasını onayladı, herhangi bir ceza vermedi, yasak getirilmedi."

Başkan Yardımcısı , bordo-mavili kulübe herhangi bir ceza vermediğini ve kulübün Avrupa kupalarına katılmasının onaylandığını söyledi.

Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un daha önce UEFA Disiplin Kuruluna sevk edildiğini hatırlatarak, "UEFA, Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılmasını onayladı, herhangi bir ceza vermedi, yasak getirilmedi." dedi.

Artık kura çekimini beklediklerini belirten Bülbüloğlu, "Açıklanan kararda uygulayacağı mali disiplin kurallarına uyma şartı koyulmuş. Ekim ayına kadar bunu takip edecekler. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Avrupa kupalarına katılacağız." diye konuştu.

  1. 05.07.2019
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