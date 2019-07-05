UEFA Trabzonspor kararını açıkladı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'dan iyi haber geldiğini açıkladı. A Spor'a konuşan Ağaoğlu "Disiplin Kurulunda olunca ister istemez, insan geriliyor. Netice itibariyle oraya sevk edilmiş konumdaydık. 28 sayfalık gerekçeleri açıklayan rapor geldi, özetleyeyim. UEFA Ligi'ne katılmamıza müsaade ediyorlar. Biz biliyorsunuz ön eleme oynayacağız. Takip eden müsabakalara katılmamıza izin veriyorlar. Ama şartları var. Daha önceden Finansal Fair Play Komitesi'nin 3 şartı vardı, Disiplin Kurulu da bunları belirtmiş" dedi.



15 EKİM'DE EK SÜRE

Ağaoğlu şöyle devam etti: "Biri yeniden yapılanma, ikincisi TFF'nin lisans talimatının yürürlüğe girmesi, üçüncüsü de 5 milyon zarar barajının altında kalma koşulu. Finansal Fair Play Komitesi, bu 3 koşulu yerine getirdiği takdirde Avrupa'ya katılmamızı tavsiye ediyordu. Disiplin Kurulu'ndan da aynı yönde çıktı. Yalnız bize 15 Ekim'e kadar süre veriyorlar. Ama biz 3 şartı bugün itibariyle zaten yerine getirmiş durumdayız. Dolayısı ile burada artık sıkıntı söz konusu değil. Biz sadece kuraları bekleyeceğiz."

Yunus Emre SEL



AVRUPA GELİRLERİNİN % 50'SİNE EL KONULDU

UEFA da konu ile ilgili açıklama yaptı: "Trabzonspor, 2 yıl içinde Avrupa'ya katılma hakkı elde ettiği 1 sezon için men edilme cezası aldı ancak 15 Ekim'e kadar şartları yerine getirirse bu ceza yürürlüğe alınmayacak." UEFA'nın Trabzonspor'un bu sezon Avrupa'dan elde edeceği gelirlerin yarısına da el koyacağı belirtildi.



FORVET SALI GÜNÜ GELİYOR

Trabzonspor'da Atakan, Salih, Doğan, Fıratcan, Taha, Yusuf, Andusic, Ahmet Canbaz ve Obi Mikel'in transferinin ardından gözler golcü takviyesine çevrilmiş durumda. Rodallega'nın ayrılmasının ardından forvet hattında Ekuban dışında alternatifi bulunmayan bordo-mavililerde Marcus Berg ve Yusuf El Arabi için temaslar sıklaşmıştı. Yusuf dün Olympiakos'a gitti, Berg'de de imza parası sorunu var. O da Komşu'ya gidebilir. Ancak bordo-mavililerin bir forvetle her konuda anlaştığı ve salı günü Türkiye'ye getireceği belirtiliyor. Bu transferin en genç çarşamba günü resmen açıklanması bekleniyor.



2 SENEYİ YAPIŞTIRMIŞTI

Ağaoğlu, "Geldiğimizden bu yana kulübün ekonomisini düzelteceğimizi söylüyoruz. 15 aydır bunu yapıyoruz, kemer sıkıyoruz. Bunu yapmasaydık UEFA 2 senelik cezayı yapıştırmıştı. Bu politikadan vazgeçersem 860 milyon TL borçtan bizzat ben sorumlu olacağım. Taahhütname imzaladım" ifadesini kullandı.



STOPER VE GOLCÜ ALACAĞIZ

Obi Mikel'in haricinde ihtiyacımız olan mevkiler öncelikli olarak stoper ve forvet hattına önümüzdeki 1 hafta içinde 2 transferimiz daha olacak. Bu arada görüşmelerimizin devam ettiği 2 genç oyuncu var. Bunları gerçekleştirdiğimizde transfer yüzde 99 bitmiş olacak. Ama bunların hiçbiri Trabzonspor'un bu sene ödeme planında taahhüt ettiği 100 milyon liralık kadro maliyetini aşmayacak. Biz çok ciddi bir finansman disiplinle yoluna devam eden bir kulübüz.