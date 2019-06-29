Transferin hareketli ekibi Trabzonspor, bir genç isme daha imza attırdı. Bordo-mavili ekip Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Lask Linz'den Doğan Erdoğan'ı renklerine bağladı. 3+1 yıllık imza atan 22 yaşındaki ön libero "Öncelikle vatanıma, Türkiye'ye döndüğüm için çok mutluyum. Trabzonspor gibi büyük bir camaiya geldiğim için de çok mutluyum. Yeni sezonda elimden geleni yapıp Trabzonspor'a faydalı olmaya çalışacağım. Bir Karadeniz çocuğu olarak burada olmak beni mutlu ediyor. Takımda birçok arkadaşım var. Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür hepsi arkadaşım" dedi. Doğan ilk 3 sezon 1.2 milyon TL kazanacak. Kulüp tek taraflı opsiyonu kullanırsa 4. sezonunda ücreti 1 milyon 320 bin TL'ye yükselecek.



'KARAKTERLİ BİRİ'

Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan yeni transfer Doğan Erdoğan'ı övdü. Doğan "Genç ve yetenekli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Futbol ve sosyal hayattaki karakterine güvendiğimiz biri. İnşallah Doğan da beklentilerin üzerinde bir performans gösterecektir" şeklinde konuştu.



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Fırtına, Doğan için Linz'e 200 bin euro'luk bir ödeme yaptı. Futbolcu başka bir kulübe kiralanır veya satılırsa 200 bin euro'yu aşan kısmın yüzde 10'u Linz'e verilecek. Ayrıca lig ve Avrupa'da 25 resmi maçta en az 45 dakika oynarsa 50 bin euro ödenecek. Başka başarı bonusları da var.