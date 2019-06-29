Fırtına Doğan - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Fırtına Doğan

Fırtına Doğan

Fırtına Doğan

, transferde 6. genç ismi kadrosuna kattı. ekibi 22 yaşındaki genç ön liberoyu 4 yıllığına bordo-mavili renklere bağladı.

Transferin hareketli ekibi , bir genç isme daha imza attırdı. Bordo-mavili ekip 'ın da yakından ilgilendiği Lask Linz'den Doğan Erdoğan'ı renklerine bağladı. 3+1 yıllık imza atan 22 yaşındaki ön libero "Öncelikle vatanıma, 'ye döndüğüm için çok mutluyum. Trabzonspor gibi büyük bir camaiya geldiğim için de çok mutluyum. Yeni sezonda elimden geleni yapıp Trabzonspor'a faydalı olmaya çalışacağım. Bir çocuğu olarak burada olmak beni mutlu ediyor. Takımda birçok arkadaşım var. Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür hepsi arkadaşım" dedi. Doğan ilk 3 sezon 1.2 milyon TL kazanacak. Kulüp tek taraflı opsiyonu kullanırsa 4. sezonunda ücreti 1 milyon 320 bin TL'ye yükselecek.

'KARAKTERLİ BİRİ'
Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan yeni Doğan Erdoğan'ı övdü. Doğan "Genç ve yetenekli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Futbol ve sosyal hayattaki karakterine güvendiğimiz biri. İnşallah Doğan da beklentilerin üzerinde bir performans gösterecektir" şeklinde konuştu.

BOL BOL BONUS
Fırtına, Doğan için Linz'e 200 bin euro'luk bir ödeme yaptı. Futbolcu başka bir kulübe kiralanır veya satılırsa 200 bin euro'yu aşan kısmın yüzde 10'u Linz'e verilecek. Ayrıca lig ve Avrupa'da 25 resmi maçta en az 45 dakika oynarsa 50 bin euro ödenecek. Başka başarı bonusları da var.

  1. 29.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fırtına Doğan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN