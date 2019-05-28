''Daha güçlü döneceğiz''
Karadeniz ekibinde Pereira ve Onazi’den yeni sezona dönük mesajlar.
Karadeniz ekibinde Pereira ve Onazi'den yeni sezona dönük mesajlar. İyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha gerilerinde bıraktıklarını belirten Pereira, "Tüm yıl boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Daha güçlü geri dönmek için şimdi biraz dinlenme zamanı. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz" dedi. Sakatlığı sebebiyle sezonu erkenden kapatan Onazi de "Gelecek yıl şampiyonluk için takımıma yardım etmek istiyorum."
- 28.5.2019
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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