''Daha güçlü döneceğiz''
28 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri ''Daha güçlü döneceğiz''

''Daha güçlü döneceğiz''

''Daha güçlü döneceğiz''

ekibinde ve ’den dönük mesajlar.

ekibinde ve 'den dönük mesajlar. İyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha gerilerinde bıraktıklarını belirten Pereira, "Tüm yıl boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Daha güçlü geri dönmek için şimdi biraz dinlenme zamanı. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz" dedi. Sakatlığı sebebiyle sezonu erkenden kapatan Onazi de "Gelecek yıl şampiyonluk için takımıma yardım etmek istiyorum."

  1. 28.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

''Daha güçlü döneceğiz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN