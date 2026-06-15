Galatasaraylıları transferde heyecanlandıran haber! Manuel Ugarte...
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Manuel Ugarte ile ilgili oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli yıldızla ilgili gelen son haber ise sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 06:50
Sarı-kırmızılıların transfer komitesinin belirlediği isimler arasında Manchester United forması giyen Manuel Ugarte'nin de yer aldığı öğrenildi.
Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk'un onayına sunduğu ve deneyimli çalıştırıcının transfere olumlu yaklaştığı belirtildi.
Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı yönetimin Ugarte için temaslara başlamaya hazırlandığı aktarıldı.
Takvim'in İngiliz basınından derlediği haberlere göre; Manchester United, oyuncunun bonservisiyle ayrılmasına sıcak bakıyor.
Ancak İngiliz ekibinin, transferin gerçekleşmesi adına satın alma zorunluluğu bulunan kiralama formüllerine de kapı aralayabileceği ifade edildi.
Manchester United ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ugarte'nin, güncel piyasa değerinin 25 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.
Galatasaray'ın, Uruguaylı yıldız için önümüzdeki süreçte adımlar atması bekleniyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.