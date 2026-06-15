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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaraylıları transferde heyecanlandıran haber! Manuel Ugarte...

Galatasaraylıları transferde heyecanlandıran haber! Manuel Ugarte...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Manuel Ugarte ile ilgili oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli yıldızla ilgili gelen son haber ise sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 06:50
Galatasayalıları transferde heyecanlandıran haber! Manuel Ugarte...

Galatasaray geçen sezon çok büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

Galatasayalıları transferde heyecanlandıran haber! Manuel Ugarte...

Cimbom, Okan Buruk önderliğinde ligde üst üste 4 kez mutlu sona ulaşırken gözünü Avrupa'ya çevirdi.

Galatasayalıları transferde heyecanlandıran haber! Manuel Ugarte...

Avrupa'da önemli bir başarı yakalayabilmek adına Cimbom'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasayalıları transferde heyecanlandıran haber! Manuel Ugarte...

Sarı-kırmızılıların transfer komitesinin belirlediği isimler arasında Manchester United forması giyen Manuel Ugarte'nin de yer aldığı öğrenildi.

Galatasayalıları transferde heyecanlandıran haber! Manuel Ugarte...

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk'un onayına sunduğu ve deneyimli çalıştırıcının transfere olumlu yaklaştığı belirtildi.

Galatasayalıları transferde heyecanlandıran haber! Manuel Ugarte...

Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı yönetimin Ugarte için temaslara başlamaya hazırlandığı aktarıldı.

Galatasayalıları transferde heyecanlandıran haber! Manuel Ugarte...

Takvim'in İngiliz basınından derlediği haberlere göre; Manchester United, oyuncunun bonservisiyle ayrılmasına sıcak bakıyor.

Galatasayalıları transferde heyecanlandıran haber! Manuel Ugarte...

Ancak İngiliz ekibinin, transferin gerçekleşmesi adına satın alma zorunluluğu bulunan kiralama formüllerine de kapı aralayabileceği ifade edildi.

Galatasayalıları transferde heyecanlandıran haber! Manuel Ugarte...

Manchester United ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ugarte'nin, güncel piyasa değerinin 25 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

Galatasayalıları transferde heyecanlandıran haber! Manuel Ugarte...

Galatasaray'ın, Uruguaylı yıldız için önümüzdeki süreçte adımlar atması bekleniyor.

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