Kamil Ahmet Çörekçi 2 yıl daha Trabzonspor'da!
23 Mayıs 2019, Perşembe
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2 yıl daha 'da!

Kamil Ahmet Çörekçi 2 yıl daha Trabzonspor'da!

’da sözleşmesi sona eren için harekete geçildi ve oyuncu ile 2 yıllık yeni imzalandığını resmi internet sitesinden açıklandı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ile yola devam kararı alındı. Bu sezon sakatlıklarla boğuşan ligde 11 maça çıkabilen Kamil Ahmet 923 dakika forma şansı bulurken gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.

Teknik Direktör Karaman'ın oyuncuyla ilgili olumlu rapor verdi. 'da harekete geçerek Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık yeni imzalandığını açıkladı.

Sözleşmesi sona erecek olan Kamil Ahmet, Trabzonspor'da devam etmek istediğini açıklamıştı.

Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla, futbolcumuz Kamil Ahmet Çörekçi'ye Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde uzatma opsiyonu kulübümüzde olmak şartıyla Kamil Ahmet Çörekçi'yle 2 yıllık sözleşme imzalandı." denildi.

  1. 23.05.2019
  2. Güncelleme: 23.05.2019 13:55
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