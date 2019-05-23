Kamil Ahmet Çörekçi 2 yıl daha Trabzonspor'da!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kamil Ahmet Çörekçi ile yola devam kararı alındı. Bu sezon sakatlıklarla boğuşan ligde 11 maça çıkabilen Kamil Ahmet 923 dakika forma şansı bulurken gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.

Teknik Direktör Karaman'ın oyuncuyla ilgili olumlu rapor verdi. Trabzonspor'da harekete geçerek Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sözleşmesi sona erecek olan Kamil Ahmet, Trabzonspor'da devam etmek istediğini açıklamıştı.

Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla, futbolcumuz Kamil Ahmet Çörekçi'ye Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde uzatma opsiyonu kulübümüzde olmak şartıyla Kamil Ahmet Çörekçi'yle 2 yıllık sözleşme imzalandı." denildi.