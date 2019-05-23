Kamil Ahmet Çörekçi 2 yıl daha Trabzonspor'da!
Trabzonspor’da sözleşmesi sona eren Kamil Ahmet Çörekçi için harekete geçildi ve oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmi internet sitesinden açıklandı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kamil Ahmet Çörekçi ile yola devam kararı alındı. Bu sezon sakatlıklarla boğuşan ligde 11 maça çıkabilen Kamil Ahmet 923 dakika forma şansı bulurken gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.
Teknik Direktör Karaman'ın oyuncuyla ilgili olumlu rapor verdi. Trabzonspor'da harekete geçerek Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sözleşmesi sona erecek olan Kamil Ahmet, Trabzonspor'da devam etmek istediğini açıklamıştı.
Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla, futbolcumuz Kamil Ahmet Çörekçi'ye Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde uzatma opsiyonu kulübümüzde olmak şartıyla Kamil Ahmet Çörekçi'yle 2 yıllık sözleşme imzalandı." denildi.
- 23.05.2019
- Güncelleme: 23.05.2019 13:55
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Yorum
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Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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