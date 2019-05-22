Trabzonspor taraftarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Trabzonspor taraftar gruplarından Trabzonlu Gençler, UEFA ile yaşanan süreçte bordo-mavili kulübe destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
- 22.05.2019
- Premier Lig'in en kötü 11'i belli oldu
- İşte kariyerini noktaladığını duyuran Serkan Balcı'nın fotoğrafları
- Fenerbahçe Valbuena ile ilgili kararı verdi
- İşte Borussia Dortmund'un yeni transferi Thorgan Hazard!
- Yer yerinden oynayacak... Fenerbahçe'den gizli anlaşma! Abdullah Avcı ile resmen 3 yıllık sözleşme...
-
Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
-
Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
-
Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Trabzonspor taraftarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.