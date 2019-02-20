Novak şoku – Fotomaç – 20 Şubat 2019
20 Şubat 2019, Çarşamba
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şoku

Novak şoku

29 yaşındaki sol bek bu defa sağ ayağından sakatlandı. Ayrıca İbanez idmanı bitiremedi.

Sakatlıklar nedeniyle çoğu maçta kadro kurmakta zorlanan , yeni bir şok daha yaşadı. Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan , 2 hafta aranın ardından dün takımla çalışmalara başladı. Ancak çift kale maç sırasında Rodallega'nın müdahalesi ile yerde kalınca bu kez sol ayağından sakatlandı. Uzun süre acılar içinde yerde kalan 29 yaşındaki Çek savunmacı, tedavisinin ardından sahayı da moralsiz şekilde terk etti. Novak'ın yeni sakatlığının ciddiyetinin yapılacak kotrollerden sonra netlik kazanacağı belirtildi. Bu arada diğer sol bek İbanez de girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve idmanı bıraktı.

  1. 20.2.2019
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