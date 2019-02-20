Novak şoku
29 yaşındaki sol bek bu defa sağ ayağından sakatlandı. Ayrıca İbanez idmanı bitiremedi.
Sakatlıklar nedeniyle çoğu maçta kadro kurmakta zorlanan Trabzonspor, yeni bir şok daha yaşadı. Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan Novak, 2 hafta aranın ardından dün takımla çalışmalara başladı. Ancak çift kale maç sırasında Rodallega'nın müdahalesi ile yerde kalınca bu kez sol ayağından sakatlandı. Uzun süre acılar içinde yerde kalan 29 yaşındaki Çek savunmacı, tedavisinin ardından sahayı da moralsiz şekilde terk etti. Novak'ın yeni sakatlığının ciddiyetinin yapılacak kotrollerden sonra netlik kazanacağı belirtildi. Bu arada diğer sol bek İbanez de girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve idmanı bıraktı.
- 20.2.2019
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
Toplam 1
Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
Toplam 1
Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
Novak şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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