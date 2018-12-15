Duygusal derbi

Beşiktaş-Trabzonspor derbisi duygusal anlara sahne olacak. Bir tarafta Trabzonspor'un efsane kaptanı ve teknik direktörü Şenol Güneş ile yine bordo- mavili forma altında efsaneleşen ve teknik direktör olarak takımda büyük bir sükse yapan Ünal Karaman... Her ne kadar iki teknik adam kendi takımları adına taktik savaşı verecek olsalar da uzun yıllar bordomavili forma için omuz omuza mücadele eden Güneş ve Karaman, ilk kez birbirlerine rakip olacak. Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, bordomavili takımın başında olduğu dönemde uzun yıllar Ünal Karaman'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.



HOCA-ÖĞRENCİ SAVAŞI YAŞANACAK

Karaman ise A Milli Takım'da 2000-04 yılları arasında Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı. İkili daha sonra 2009-13 yıllarında da Trabzonspor'da birlikte görev aldı. 1995-1996 sezonunda Karadeniz ekibinde teknik direktörlük görevinde bulunan Şenol Güneş'in takım kaptanı Karaman'dı. 2010-11'de ise Güneş ve Karaman, kulübede birlikte bordo-mavili takım için taktik savaşı veriyorlardı. Trabzonspor ruhunu yaşayan hoca-öğrenci karşılaşmasında gülen tarafın kim olacağı ise merakla bekleniyor. Trabzon derbiye kilitlenmiş durumda.



TRABZON KAZANIR

Şenol Güneş ve Ünal Karaman aynı camia için ter döktü. Şimdi rakipler. İki takımın da maçı kazanabilecek silahları var. Beşiktaş'ın da kendi sahasında olağanüstü bir taraftarı var. Trabzonspor son 3 haftadır müthiş oynuyor. Camia, oyuncular mutlu. Maç kazandıkça havaya giren bir takım var. Oyuncu grubu da keyif alıyor. Trabzonspor'un kazanması gerekiyor. Keyifli ve güçlü bir maç olacağını düşünüyorum. Bu bir artıydı. Trabzonspor'un kazanmasını arzu ediyorum.



KARAMAN: SAYGIM SONSUZ

Ünal Karaman, bu maçı diğerlerinden farklı görmediğini vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş bu ülkede son derece saygı duyduğumuz bir camia. Başında da içimizden biri var. Son derece saygı duyduğumuz, değer verdiğimiz bir büyüğümüz ve hocamız var. Onlar açısından da bizler açısından da zor bir müsabaka olacak. Bizim hedefimiz iyi futbol oynamak. Sonucu hep beraber göreceğiz" dedi.



DERSİMİZ KARTAL

Fenerbahçe, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarını kayıpsız geçerek üst üste 3 maç kazanan bordo-mavililer zirve yolunda önemli bir adım attı. Üst basamaklarda kalıcı olmayı kafasına koyan Ünal Karaman ve öğrencileri Beşiktaş ile yatıp kalkıyor. Siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş'in, neler yapabileceğini en iyi bilenlerden biri olan Karaman, takımına da bu doğrultuda taktikler veriyor.



BİTİRİM İKİLİ

Süper Lig'de art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında ağırlığını hissettiren Trabzonspor'un yarın Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçta gol güvenceleri Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban olacak. Rodallega, 7 golle şu anda takımın en skorer ismi olurken, Türkiye'de 3 sezonunda da siyah-beyazlı takım karşısında 6 lig maçında fileleri 5 kez havalandırdı. Karadeniz ekibinin bu sezon İngiltere'nin Leeds United'dan satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Caleb Ekuban da yedek kulübesinden takıma önemli katkı yaptı. Gana Asıllı İtalyan oyuncu, ligde attığı 3 gol ile forma giydiği 59 dakikaya 1 gol sığdırdı, son 2 hafta da Kayserispor ve Konyaspor'a attığı gollerle performans olarak da yükselişe geçti.



SAATTE BİR ATIYOR

Gana asıllı İtalyan oyuncu Caleb Ekuban, 3 golünü de yedek kulübesinden sahaya girerek attı. Bordo-mavili takımda ilk 11'de sahaya hiç çıkamayan forvet oyuncusu, 10 maçta 177 dakika görev yaptı, 3 gol attı. Galatasaray, Kayserispor ve Konyaspor maçlarında birer gol atan Ekuban, 59 dakikaya 1 gol sığdırdı. Trabzonspor, Ekuban'ın gol attığı 3 maçı da kazanarak 9 puan elde etti.