Unutulan ikili – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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Unutulan ikili

Unutulan ikili

12. haftadaki 5-0'lık Malatyaspor yenilgisi sonrası kadro dışı bırakılan Onur ve Burak aranmıyor. Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden, stopere de Hüseyin Türkmen'i yerleştiren , bu operasyon sonrası 'yi 2-1, 'u 2-0 ve 'u 3-0 mağlup etti. Burak'ın yokluğunda ise Rodallega ve Ekuban sazı eline aldı. Rodallega 7 gol atarken, Ekuban da 3 kez fileleri sarsarak kritik önemde katkılar yaptı.

31 yaşındaki Kucka bu sezon sadece 280 dakika forma giydi ve 1 asist yaptı.

  1. 14.12.2018
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