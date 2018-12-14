Unutulan ikili

12. haftadaki 5-0'lık Malatyaspor yenilgisi sonrası kadro dışı bırakılan Onur ve Burak aranmıyor. Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden, stopere de Hüseyin Türkmen'i yerleştiren Ünal Karaman, bu operasyon sonrası Fenerbahçe'yi 2-1, Kayserispor'u 2-0 ve Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Burak'ın yokluğunda ise Rodallega ve Ekuban sazı eline aldı. Rodallega 7 gol atarken, Ekuban da 3 kez fileleri sarsarak kritik önemde katkılar yaptı.



31 yaşındaki Kucka bu sezon sadece 280 dakika forma giydi ve 1 asist yaptı.