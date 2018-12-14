Unutulan ikili
12. haftadaki 5-0'lık Malatyaspor yenilgisi sonrası kadro dışı bırakılan Onur ve Burak aranmıyor. Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden, stopere de Hüseyin Türkmen'i yerleştiren Ünal Karaman, bu operasyon sonrası Fenerbahçe'yi 2-1, Kayserispor'u 2-0 ve Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Burak'ın yokluğunda ise Rodallega ve Ekuban sazı eline aldı. Rodallega 7 gol atarken, Ekuban da 3 kez fileleri sarsarak kritik önemde katkılar yaptı.
31 yaşındaki Kucka bu sezon sadece 280 dakika forma giydi ve 1 asist yaptı.
- 14.12.2018
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Olcay Şahan Süper Lig’de 200’üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor
Toplam 1
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BJK selim Trabzon kardeş takımımız Trabzon inşallah şampiyon olur maç berabere biterse ailece sevinicez
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Göztepe'den Mario Gomez hamlesi
Toplam 1
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Kemal Göztepe ve İzmir takımları cesur oyuncular bulurlarsa başarı gelir
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Phillip Cocu'dan ilk açıklama!
Toplam 4
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Fenerli Serkan Ersun Fener’in biyolojik hocası olmadığına göre ünvanı nedir Aykut işi sonlandıysa preria Cocu para almaya devam ediyorsa çok karmaşık işler
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