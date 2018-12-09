Çilingir Abdülkadir!
09 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Çilingir Abdülkadir!

Çilingir Abdülkadir!

Bordo-mavili takımın genç yıldızı, yaptırdığı penaltı ve asistiyle Konya’nın gardını indirdi.

Karşılaşmanın yıldızı Abdülkadir Ömür'dü... Bordo-mavili ekibin yetenekli oyuncusu, 'un 'Çanakkale geçilmez' savunmasını ikinci yarıda önce yaptırdığı penaltıyla deldi, ardından Ekuban'a 'al da at' pasıyla maçı bitirdi. Skor 0-0 iken Jahovic ve Hadziahmetovic'e gol izni vermeyen Hüseyin Türkmen de yıldızlaştı. Genç stoper, "Güzel bir galibiyet oldu. Bugünlere bir anda gelmedim. Bu bir süreçti. Bu süreci iyi değerlendirdim" diye konuştu. Kaleci Uğurcan Çakır ise galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.

  1. 9.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çilingir Abdülkadir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN