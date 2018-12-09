Çilingir Abdülkadir!

Karşılaşmanın yıldızı Abdülkadir Ömür'dü... Bordo-mavili ekibin yetenekli oyuncusu, Konyaspor'un 'Çanakkale geçilmez' savunmasını ikinci yarıda önce yaptırdığı penaltıyla deldi, ardından Ekuban'a 'al da at' pasıyla maçı bitirdi. Skor 0-0 iken Jahovic ve Hadziahmetovic'e gol izni vermeyen Hüseyin Türkmen de yıldızlaştı. Genç stoper, "Güzel bir galibiyet oldu. Bugünlere bir anda gelmedim. Bu bir süreçti. Bu süreci iyi değerlendirdim" diye konuştu. Kaleci Uğurcan Çakır ise galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.