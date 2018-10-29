Pereira’dan iyi haber

Antalyaspor maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında kendisini iyi hissetmeyerek sahadan ayrılan ve ardından kadrodan çıkarılan Joao Pereira'nın ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi. Hafif bir gıda zehirlenmesi yaşayan Portekizli sağ bekin sahadan çıktıktan sonra mide bulantısı geçirdiği ve yapılan müdahalelerin ardından kendisini iyi hissettiği ifade edildi. 34 yaşındaki futbolcu önümüzdeki hafta formasını giyebilecek.