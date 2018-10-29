Pereira’dan iyi haber – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Pereira’dan iyi haber

    Pereira’dan iyi haber

    Zehirlenen Portekizli sağ bekin ciddi bir şeyi yok

    maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında kendisini iyi hissetmeyerek sahadan ayrılan ve ardından kadrodan çıkarılan Joao Pereira'nın ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi. Hafif bir gıda zehirlenmesi yaşayan Portekizli sağ bekin sahadan çıktıktan sonra mide bulantısı geçirdiği ve yapılan müdahalelerin ardından kendisini iyi hissettiği ifade edildi. 34 yaşındaki futbolcu önümüzdeki hafta formasını giyebilecek.

    1. 29.10.2018
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